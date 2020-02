TASR

Hráči Liverpoolu by mali dostať za titul špeciálnu odmenu

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Liverpool 7. februára (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu FC Liverpool pripravilo pre svojich hráčov bonusové odmeny v prípade zisku titulu. Ako informoval denník Daily Mail, každý hráč by mal dostať 150 000 eur.

Podľa zdroja hráči dostanú celkovo viac ako 4 milióny eur, ktoré si medzi sebou rozdelia. Tréner Jürgen Klopp by mal dostať odmenu v podobe vylepšenej zmluvy, ktorá by mala platnosť do roku 2024.

Momentálne je Liverpool jasne na prvom mieste v tabuľke anglickej Premier League, druhý Manchester City stráca 22 bodov.