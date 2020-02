Dominika Pacigová

Nevídané. Kamera zachytila jazveca s kojotom, ako spolu putujú krajinou

Spolu ich ešte nikto nevidel. Zábery ukazujú, ako kojot čaká na jazveca, spolu vojdú do tunela a stratia sa v tme.

SACRAMENTO 8. februára - Skrytá senzorová kamera zachytila neobvyklý záber, na ktorom sa nachádza jazvec spolu s kojotom. Domorodí Američania už od nepamäti diskutovali o spojitosti týchto zvierat, no nikdy sa to nepotvrdilo. Ide teda o prvý záber, ktorý potvrdzuje vrúcny vzťah jazveca a kojota, uvádza portál Metro.

Kojot čaká na jazveca

Málokto by predpokladal, že práve jazvec by sa stretával so zvieraťom, ktoré by ho mohlo zjesť. Kojoty majú univerzálne stravovacie návyky, sú mäsožravce a jedia predovšetkým malé cicavce, ako sú zajace, sysle či myši. Občas jedia aj vtáky, hady či veľké druhy hmyzu.

Záber zachytáva kojota spolu s jazvecom v južných horách Kalifornie. Ukazuje moment, kedy kojot si veselo poskakuje a čaká, kým ho jazvec doženie. Následne vojdú do tunela a stratia sa v tme. Prvý vchádza kojot a hneď za ním jeho menší kamarát.

Neobvyklý vzťah, ktorý je prospešný

Tieto jedinečné momenty zachytila nezisková organizácia Penisula Open Space Trust (POST) len prednedávnom v rámci ich prieskumu. V danej oblasti majú viac ako 50 diaľkových senzorových kamier. „Štúdie ukázali, že tento neobvyklý vzťah je prospešný pre oba druhy. Kojot je rýchlejší a môže prenasledovať korisť, zatiaľ čo jazvec lepšie hrabe. Každý z nich má zručnosti, ktoré tomu druhému chýbajú,“ prezradila nezisková organizácia.

Ide o jedinečný záber, nakoľko jazvec trávi väčšinu času v podzemí. „Kojot a jazvec majú otvorený vzťah. Raz lovia spolu, inokedy zas nie,“ napísala spoločnosť The United States Fish and Wildlife Service.