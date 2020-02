Ľubomíra Somodiová

Včera o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Rómsky podnikateľ: Keď som začínal, pred dvere mi hádzali fekálie. Ľudia nechápali, prečo by mal mať Róm obchod

Rómsky podnikateľ Eduard Pier si musel niektorých zákazníkov doslova vychovať. Pivo im dal len do čistých rúk. Nemal to vždy ľahké. Kvôli tomu, že je Róm, mu množstvo ľudí hádzalo polená pod nohy. On sa nevzdal a dnes je jeho podnik pravidelnou zástavkou turistov v Pieninách.

Eduard Pier má aj vlastnú značku piva — Foto: Archív Eduarda Piera

HALIGOVCE 9. februára - Keď vkročíte do Haligoviec, upúta vás veľký plagát s plťami, klobásou a slaninou, na ktorom nechýba ani Eduard Pier. Pier je rómsky podnikateľ a tak trochu aj miestna atrakcia. Prevádzkuje obchod, reštauráciu a potraviny a poskytuje aj ubytovacie služby. Dokonca má vlastnú značku piva, energetických nápojov, oblátok či pohárov.

S podnikaním začal po páde komunizmu. Zameriaval sa na stavebné práce a v 90. rokoch zamestnával až sto ľudí - Rómov aj Nerómov. „Pracovali sme od Prahy, Bratislavy až po Košice,“ spomína. Jeho firma mala veľké zákazky.

Splav na drevených pltiach po rieke Dunajec v Zamagurí Foto: TASR/Simona Ivančáková

Jeden obchodný reťazec im nebol schopný vyplatiť veľkú zákazku, tak sa dostal k budove krčmy a potravín v Haligoviciach, v dedinke na okraji Pieninského národného parku, odkiaľ pochádza.

Jediní Rómovia

Pierova rodina je dlhé roky jediná rómska rodina v Haligovciach. Jeho rodičia boli hudobníci, ktorí mali nielen v dedine, ale aj po celom Československu vybudované dobré meno.

Eduardov otec bol úspešný hudobník. Foto je z relácie RTVS Zem spieva. — Foto: Archív Eduard Pier

Eduard Piere s mamou počas Prvého svätého prijímania. — Foto: Archív Eduard Pier

Pierovci si v dedine spravili dobré meno. V 50. rokoch si ako prvá rodina v obci postavili veľký dvojposchodový dom a stali sa vzorom pre dedinu. Fotka pochádza z relácie Spieva celá rodina. Eduardov otec hrá na husle. — Foto: Archív Eduard Pier

Zlom nastal, keď zmenil biznis. Pokiaľ sa Pierovci venovali hudbe a stavebníctvu, miestni mali srdce na mieste. Keď Pier začal s prevádzkou krčmy a potravín, ľuďom v obci sa to odrazu akosi nepozdávalo. „Prečo by mal mať jediný Róm v dedine obchod? Pýtali sa, ako je to možné,“ opisuje Pier.

Začiatky boli ťažké. Haligovčania mu hádzali polená pod nohy. Foto: Google maps/Tomas Halasz

Pred vchod mu nosili fekálie, no on sa nevzdal

Začiatky boli podľa jeho slov ťažké, musel prekonať mnoho prekážok. „Pred vchod mi nosili fekálie a smetie. Dvere som mal natreté močovinou, zvratkami,“ opisuje bezprostredný Róm, no v jeho hlase nebadať žiadny hnev.

Bol neoblomný a útoky ustál. Keď ľudia videli, že niekoľkokrát za deň umýva podlahu, že je uňho sviežo a čisto a zároveň ponúka široký sortiment a nikdy mu nič nechýba, obľúbili si ho.

„Nesmiete sa vzdať, pri podnikaní mi záleží na kultúre a čistote. Ešte v 90. rokoch ku mne chodili aj sedliaci, ktorí mali ruky špinavé od stajne a topánky od hnoja,“ priblížil, ako niektorých miestnych musel prevychovať, keďže sa mu také spôsoby vôbec nepáčili. „Povedal som im, keď chcú pivo, musia mať čisté ruky,“ smeje sa.

Rozhodujú maličkosti

U Piera nájdete všetko - od ihly po pingpongové rakety. „Ku každému nákupu nad 20 eur dávame darčeky,“ hovorí a dodáva, že ide napríklad o fľašu vína alebo rožky. Zákazníkom isto neujde, že pivná plechovka ma originálny dizajn. Je na nej Eduard v kroji, ako pózuje pred Poloninami.

Pivo nie je jediný vlastný tovar. V obchode ponúkajú Pier keksy, čokolády, pálenku. Má aj vlastnú slaninu, klobásy a mnoho ďalších produktov. Po slanine je podľa neho obrovský dopyt. „Máme veľa fanúšikov po celom svete - v Holandsku, Nemecku, Anglicku, samozrejme, aj na Slovensku a v Čechách. Slanina sa rýchlo rozpredá do všetkých kútov,“ hrdí sa.

Pri nákupe nasajete aj dobrú náladu

Tvrdí, že tlak obchodných reťazcov dokázali prežiť aj vďaka osobnému prístupu k zákazníkovi a vlastným produktom. „So zákazníkmi komunikujeme, rozveseľujeme mi ich, dávame im rady, darčeky. Rozhodujú maličkosti. Reťazce to takto nevedia spraviť,“ myslí si.

Piera si obľúbili aj turisti. Je už akousi miestnou atrakciou. „Navštívia Tatry, Pieniny, ale aj Piera,“ hovorí s úsmevom a dodáva: „Chodia sa na nás pozerať, obzerajú si pravý dedinský obchodík a fotia sa s nami.“

Všehochuť. U Piera nájdete naozaj všetko. — Foto: Facebook/Potraviny u Piera

Fungujú aj ako informačné centrum: „Dávame im rady, ukazujeme im trasy, kam majú ísť.“ Pier by sa nestratil ani vo svete. Vie po poľsky, anglicky, čosi pochytil aj z holandčiny.

Od apríla až do septembra vo vonkajších priestoroch u Piera vyhráva hudba. Ľudia si môžu zatancovať, vypočuť si muziku a odísť s radosťou, že dobre nakúpili a ešte im aj niekto zahral. Podnikateľ by si s nimi rád zatancoval, ale počas letnej sezóny pod návalom zákazníkov nestíha.

Unikátny koncept slovensko-rómskej reštaurácie

Okrem potravín prevádzkuje aj reštauráciu - kolibu. Je naozaj unikátna, ponúka slovensko-rómsku kuchyňu. Okrem klasických slovenských jedál si môžete dať napríklad aj cigánske halušky, ktoré nájdete len u Piera. Sú to ručne robené halušky s mäsom a cigánskou omáčkou.

Na jedálnom lístku nechýba ani klasická rómska špecialita nazvaná gója. Počas sezóny zamestnáva Pier 10 ľudí. Cez leto mu pomáha aj syn, ktorý študuje vysokú umeleckú školu, a manželka.

Koliba u Piera. — Foto: Facebook/Koliba u Piera

Za tridsať rokov od štátu nedostal nič. Chcel by rekonštruovať strechu. Bol by rád, keby mu niekto pomohol s projektom na obnovu strechy. — Foto: Facebook/Koliba u Piera

Priznáva, že občas sa ešte stane, že keď ľudia vidia, že v kolibe robia Rómovia, otočia sa a idú preč. „Odkedy je svet svetom, existujú u ľudí predsudky. Človek by však nemal porovnávať farbu pleti ani ostatné veci,“ zamýšľa sa.

„Viete, ako sa strašia deti: ‚Ak nebudeš dobrý, dáme ťa cigánom‘,“ hovorí, dodáva však, že je s tým zmierený a je vďačný za dobrých ľudí, ktorí sa do jeho obchodu, koliby či chatiek vždy radi vracajú.