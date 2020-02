TASR

Dnes o 09:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenská šestnástka zdolala v Romanshorne domáce Švajčiarsko

Zverencov trénera Romana Sýkoru čaká na turnaji v Romanshorne zápas proti Bielorusku, ktoré si v úvodnom stretnutí poradilo s Lotyšskom 6:2.

Ilustračné foto — Foto: HockeySlovakia.sk

Romanshorn 6. februára (TASR) – Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov odštartovala účinkovanie na Turnaji štyroch krajín vo švajčiarskom Romanshorne víťazne. V dramatickom stretnutí zdolala domáci výber 5:3.

Švajčiarsko – Slovensko 3:5 (1:0, 1:2, 1:3) Góly SR: 22. Žlnka (Čulík), 31. Križan (Čulík, Molnár), 44. Žlnka (Žabka, Kmec), 50. Suchý (Gabriel, Molnár), 58. Mešár (Patzelt). Výlúčení: 2:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Zostava SR 16: Vereš – Nátny, Patzelt, Žabka, Kmec, Čulík, Kremnický, Nahalka, Kukumberg – Repčík, Petrovský, Bartakovics, Sýkora, Mešár, Žlnka, Gabriel, Suchý, Molnár O., Sisík, Molnár M., Križan.

Hlas (SZĽH):

Roman Sýkora, tréner SR: „Do zápasu sme nevstúpili dobre, lebo sme si v úvode nechali streliť prvý gól. V druhej tretine sa nám podarilo dvakrát vyrovnať. V záverečnej časti hry, od stavu 3:3 sme už boli lepším mužstvom a vyrovnané skóre sa nám podarilo dostať na našu stranu. Víťazstvo v prvom zápase na turnaji si ceníme a ďakujem chalanom za predvedený výkon. Počas väčšiny stretnutia sme boli na ľade lepší, o čom svedčí aj počet strel 37:16 v náš prospech. Mohli sme zvíťaziť aj vyšším rozdielom, no musíme zlepšiť našu efektivitu. Verím, že na výkon z dnešného duelu nadviažeme aj v zápase proti Bielorusku. Je to náš posledný turnaj v tejto sezóne a radi by sme sa s ňou rozlúčili víťazstvom.“