NBA: Detroit sa rozlúčil s Drummondom, poslal ho do Clevelandu

Tím Detroit Pistons sa vzdal služieb najlepšie doskakujúceho hráča basketbalovej NBA Andreho Drummonda a vymenil ho do Clevelandu.

Andre Drummond — Foto: TASR/AP

Detroit 6. februára (TASR) - Tím Detroit Pistons sa vzdal služieb najlepšie doskakujúceho hráča basketbalovej NBA Andreho Drummonda a vymenil ho do Clevelandu. Dvadsaťšesťročný pivot pôsobil v Detroite od roku 2012 a dres v súťaži zmenil premiérovo.

Reprezentantovi USA sa skončí v lete zmluva a klub z Michiganu nepredpokladal, že ho dokáže udržať. Do ďalšieho tímu z Východnej konferencie, ktorý veľmi pravdepodobne tiež nepostúpi do play off, ho tak pustil mimoriadne „lacno“, za Brandona Knighta, Johna Hensona a výber v 2. kole draftu.

Drummond viedol ligu v doskakovaní v troch z predchádzajúcich štyroch sezón. V prebiehajúcom ročníku si vylepšil štatistiky na 18 bodov a 16 doskokov na zápas a zaznamenáva tak najlepšiu sezónu v kariére. Informácie pochádzajú zo servera ESPN.