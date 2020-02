Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Obriu rybu zachránil obetavý rybár. Z úst jej vlastnoručne povyberal plast, ktorý ju dusil

Rumunsko obehla fotka 170 kilovej ryby, ktorú zachránili v poslednej chvíli. Ústa mala plné plastových odpadov. Hoci príbeh rybieho obra je so šťastný koncom, pripomína nám ako je naša planéta zamorená plastami.

Ryba mala šťastie, dnes si spokojne pláva v jazere. — Foto: Facebook/ Dan Constantin

SARULESTI 7. februára – Tím rybárov pri jazere Sarulesti v Rumunsku zachránil vyzu veľkú, ktorá sa im zdala oslabená a chorá. Informuje o tom WWF Panda. Rybu chytili bez problémov. Nejavila žiaden odpor. „Prebehlo to hladko. Nechala sa ľahko chytiť, nebojovala s nami. Prezreli sme ju. Nebola zranená, no predsa jej niečo bolo,“ začal s rozprávaním rybár Dan Constantin. „V ústach mala zaseknuté veľké množstvo plastov od rôznych úlomkov až po vrecká a dokonca aj ratanovú tašku,“ priblížil.

Vzácny obor

Podľa jeho slov mohla mať obrovská ryba približne 30 rokov, 170 kíl a 237 centimetrov. „Skutočná obluda,“ nielen pre bežného človeka, ale aj pre dlhoročných rybárov. „Pokiaľ viem, takéto veľké jedince sú nezvyčajné aj v umelých chovoch,“ ozrejmil.

Constantin je vyučený automechanik. Dá sa povedať, že rybu „opravil“. Sám si však uvedomuje, že obdobné incidenty už nepatria do kategórie nehôd. „Ach, my ľudia...nemôžem však s istotou povedať, že do jazera niekto tento odpad hodil úmyselne. Plastové vrecká môže prifúknuť vietor, alebo ich prinesú vtáky. Nezabúdajme na to, že počas záplav na zachytenie vody sa taktiež používajú vreca naplnené pieskom. Tieto sú z ratanu a časom sa rozkladajú,“ povedal.

Odpad, ktorý Constantin našiel v tele ryby. Foto: Facebook/ Dan Constantin

Aj rybári môžu pomôcť

Vyza veľká patrí do radu jeseterov. WWF v krajinách, ktorými preteká Dunaj robí opatrenia na ich ochranu. Jesetery prežili aj dinosaurov. Dnes z 8 žijúcich druhov týchto rýb Európe 7 hrozí vyhynutie. „Niet pochýb o tom, že úsilie a dobrá vôľa rybárov, ako je Dan Constantin, je nevyhnutná na záchranu populácie jeseterov pred vyhynutím, a WWF-CEE dúfa, že jeho kroky budú príkladom pre ostatných rybárskych kolegov. Spolupráca s miestnymi komunitami bude naďalej kľúčová,“ píše WWF.