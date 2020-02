Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žena zakričala na Williama, že malá Charlotte je jej obľúbenkyňa. On mal pripravenú tú najlepšiu odpoveď

Nič krajšie ste pravdepodobne dnes nepočuli. Úprimné a krásne slová princa Williama obleteli celý svet.

Archívna snímka, na snímke je britská princezná Charlotte, princ William, jeho manželka Kate a ich ďalšie dve deti, princ George a princ Louis. — Foto: Instagram/kensingtonroyal

CARDIFF 7. februára - Princ William spolu s manželkou Kate zavítali do Walesu. Navštívili rôzne miesta, kde sa rozprávali so svojimi priaznivcami. Jedna pani sa dokonca zdôverila Williamovi, ako veľmi obľubuje jeho dcéru Charlotte. Jeho reakcia dojíma ľudí z celého sveta, uvádza portál People.

Na manželke mu záleží

Ľudia lemovali mólo vo Walese, aby pozdravili vojvodu a vojvodkyňu z Cambridge. Okoloidúca žena povedala Williamovi, že jeho dcéra Charlotte je jej obľúbenkyňou. Jeho odpoveď dojala mnohých ľudí. „Áno, je rozkošná, rovnako ako moja žena,“ povedal.

Princ William opäť dokázal, že mu na manželke záleží. Ich manželstvo je dôkazom skutočnej lásky. „Starajú sa o seba, ale rozdielnym spôsobom,“ povedal ich priateľ s tým, že niektorí by mohli povedať, že ide o staromódne manželstvo, no im to funguje.

Jednou z ich prvých zastávok bola zmrzlináreň vo Walese. „Majú odlišné roly, ale ich tímové prepojenie vo Walese bolo viditeľné,“ uzavrel ich spoločný priateľ.

