Dnes o 08:17 Gombos vo štvrťfinále turnaja ATP v Montpellieri proti Monfilsovi

Gael Monfils — Foto: TASR/AP

Monpellier 6. februára (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v Monpellieri. V 2. kole zdolal Fína Emila Ruusuvuoriho 7:5 a 6:4. Jeho ďalším súperom bude najvyššie nasadený Gael Monfils z Francúzska, ktorý zdolal krajana Adriana Mannarina 4:6, 6:1 a 6:4.

Gombos v prvom sete stratil hneď svoje prvé podanie a Ruusuvuori sa dostal do vedenia 3:0. Záver však patril Slovákovi, ktorý súpera dvakrát brejkol a v dvanástom geme premenil druhý setbal. Druhý set bol vyrovnaný do siedmej hry, v ktorej Fín stratil podanie a Gombos si udržal náskok až do konca, pričom premenil druhý mečbal.