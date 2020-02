Myjava zriadila transparentný účet na pomoc rodine postihnutej tragédiou

TASR

Život jedného dieťaťa si vyžiadal silný vietor, ktorý v Myjave v stredu doobeda 4. februára 2020 vyvrátil autobusovú zastávku. — Foto: TASR/Vladimír Miček

Myjava 6. februára (TASR) - Na pomoc rodine postihnutej tragédiou na autobusovej zastávke pri nemocnici, ktorá sa stala v stredu (5. 2.), zriadilo mesto Myjava transparentný účet. TASR o tom informoval primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.

„Rozmýšľali sme, ako môžeme pomôcť rodine. Aj na základe občianskych podnetov sme zriadili transparentný účet na pomoc rodine postihnutej tragédiou. S rodinou sme tento krok nekomunikovali, má zatiaľ iné starosti. Všetky peniaze z tohto účtu samospráva odovzdá rodine dotknutej tragédiou a zverejní všetko potrebné o tomto účte,“ uviedol Halabrín.

Mesto rodine kompletne poskytuje všetko, čo v tejto krízovej situácii potrebuje. „Poskytujeme aj ďalší servis, ktorý rodina v tomto neľahkom čase potrebuje, či už prevoz do Bratislavy za chlapcom, ktorý tam leží v nemocnici, pomoc psychológa a podobne. Ak by niekto chcel pomôcť a potreboval by napríklad darovaciu zmluvu, je pripravená a získa ju na oddelení rozpočtu a účtovníctva na mestskom úrade,“ doplnil primátor.

Mesto okamžite prijalo opatrenia, aby sa preverili a minimalizovali ďalšie riziká. „V meste sme okamžite začali s kontrolou, v ktorej pokračujeme. Kontrolované sú všetky podobné zariadenia, rôzne prístrešky, autobusové zastávky, kontajnerové stojiská, stromy, reklamné pútače a podobne. Budeme aj naďalej robiť všetko pre to, aby sa už takáto situácia neopakovala,“ informoval o tom primátor.

Občania majú možnosť rodine prispieť na transparentný účet SK 58 1111 0000 0014 3103 0660.