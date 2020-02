Na ocenenie Krištáľové krídlo 2019 je nominovaných 29 slovenských osobností

TASR

Už v nedeľu 9. februára sa slovenská verejnosť dozvie mená laureátov 23. ročníka Krištáľového krídla.

Na snímke nová podoba sošky určená pre laureátov Krištáľového krídla od autorov Jána Ťapáka a Patrika Illa — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. februára (TASR) - Už v nedeľu 9. februára sa slovenská verejnosť dozvie mená laureátov 23. ročníka Krištáľového krídla. V desiatich kategóriách je 29 nominovaných osobností, dve osobnosti si prevezmú mimoriadnu cenu. Päťdesiat porotcov vyberalo v tajnom hlasovaní osobnosti a ich počiny roka 2019 z 320 návrhov.

Tie mohla ako každý rok podávať odborná aj široká verejnosť. Medzi nominovanými sú speváčka Sima Martausová, reper Kali, skupina Cigánski Diabli, herec Juraj Kukura, hudobná skladateľka Ľubica Čekovská, spisovateľ Rudolf Dobiáš, lyžiarka Petra Vlhová či atlét Ján Volko.

Neľahké rozhodnutie

Slávnostný galavečer odvysiela v priamom prenose o 20.30 h Jednotka RTVS. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

„Išlo o neľahké rozhodovanie významných osobností v porotách, ktoré sú vo svojich oblastiach špičkovými odborníkmi. Vedia profesionálne zhodnotiť výsledky práce nominovaných, a preto sú všetci laureáti skutočne čistí ako krištáľ. V kategórii Mimoriadna cena bolo podaných 60 nominácií, ide skutočne o rekordný počet. Po zvážení všetkých osobností sme sa zhodli na ocenení Ivana Vuleva a Jozefa Cillera. Ivan Vulev je špičkový odborník a priekopník nového medicínskeho odboru intervenčnej rádiológie a Jozef Ciller je medzinárodne uznávaný divadelný a filmový scénograf,“ uviedol pre TASR predseda Veľkej poroty Krištáľového krídla Gabriel Csollár.

Zároveň dodal, že: „Príprava Krištáľového krídla vrcholí. Poroty začali pracovať už od septembra a celá verejnosť uvidí, ako sa rozhodli. Nominácie sú uzatvorené, sú schované v trezore, hodinu pred konaním galavečera ich otvoríme a stanovíme laureátov za jednotlivé kategórie. Celkom máme desať kategórií, iné je to s mimoriadnou cenou, o tej rozhoduje priamo veľká porota, čiže tam sú laureáti už známi.“

Nový dizajn ceny

Tento rok organizátori prichádzajú aj s novým dizajnom sošky Krištáľového krídla. Stojí za ním dvojica umelcov, dizajnér Patrik Illo a sochár Ján Ťapák. Spojenie krehkého skla reprezentujúceho dušu človeka a silného bronzového základu vyjadruje podstatu myšlienky celého Krištáľového krídla.

„Roky som cítila, že vizuál by sa mal vyvíjať tak, ako sa prirodzene vyvíja aj Krištáľové krídlo. Aj to, že ocenenie nemôže byť len z krištáľu. Chýbalo mi tam niečo pevné, čo drží ducha človeka. Nový dizajn a kombinácia bronzu a skla je vyjadrením spojenia myšlienky, talentu a schopnosti človeka dosiahnuť nadpriemerné ľudské výkony,“ doplnila autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.

Vystúpi Kňažko, Hex či Lúčnica

„Ja som tomu veľmi nechcel veriť preto, že Krištáľové krídlo má umeleckejšie zameranie, sú tam ľudia, ktorí majú čo do činenia v inom zameraní, ako mám ja, tie ocenenia som bral viac zo šoubiz pohľadu. Bola to pre mňa veľká pocta, beriem to tak, ako by ma niekto nominoval ako umelca a nie ako speváka rapera. Má to pre mňa obrovskú hodnotu a bol som veľmi rád. Vnímam to tak, že to bolo v roku 2019, teraz je už 2020 a idem doň s prázdnym zošitom a idem ho popísať. Už je pre mňa úspech to, že som nominovaný v Krištáľovom krídle,“ povedal pre TASR nominovaný raper Kali.

V programe galavečera vystúpia Milan Kňažko, skupina Hex, Kali, Lúčnica, Milan Kňažko aj dueto Peter Cmorik a Tereza Mašková. Sprevádzať ich bude Orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša.