Dominika Pacigová

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Patrik Herman: Otec umierajúci na rakovinu mi povedal: Urob niečo pre to, aby takéto peklo nezažívali aj iné rodiny

Je známym televíznym moderátorom, no už niekoľko rokov zdôrazňuje dôležitosť prevencie rakoviny hrubého čreva a iných onkologických ochorení.

BRATISLAVA 8. februára - Patrik Herman je známou tvárou televíznych obrazoviek. Okrem toho sa však venuje aj iným aktivitám, je spoluzakladateľom občianskeho združenia Europacolon Slovensko a pacientskej organizácie NIE RAKOVINE. Už niekoľko rokov bojuje za prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka či iných onkologických ochorení. Aj jeho zásluhou sa začiatkom minulého roka spustila prvá fáza národného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Spolu s ostatnými kolegami, ktorí majú osobnú skúsenosť s rakovinou, založil poradne pre onkologických pacientov a ich príbuzných v Bratislave a Košiciach. Vyzerá to tak, že sa im podarila ďalšia skvelá vec, pretože pacientska poradňa by mala pribudnúť aj vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

„Pred štrnástimi rokmi mi umrel tatino, bola to prvá skúsenosť s onkologickým ochorením v našej rodine. Bol to silný moment, ktorý ma zasiahol a snažím sa s tým vysporiadať,“ hovorí pre Dobré noviny Patrik Herman.

Vo videorozhovore s Patrikom Hermanom sa dozviete: čo ho viedlo k tomu, aby začal šíriť povedomie o diagnóze, ktorá bola ešte pred niekoľkými rokmi tabu témou,

kedy a ako sa mu podarilo presvedčiť ministrov a iných odborníkov, aby spustili národný skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka,

ako sa k tejto diagnóze stavali dovtedy,

prečo sa Slovensko vyskytuje na prvých priečkach vo výskyte rakoviny hrubého čreva,

prečo by si ľudia mali urobiť test na skryté krvácanie v stolici,

ako si on chráni svoje zdravie.

Šíria povedomie o rakovine hrubého čreva

Vedomosť o rakovine hrubého čreva bola pred štrnástimi rokmi veľmi nízka. „Veľa času som trávil s tatinom v nemocnici, mali sme dlhé rozhovory a keď bolo jasné, že jeho stav je nezvratný a blíži sa koniec, povedal mi - synu, ľudia ti veria, prosím, urob niečo, aby takéto peklo nezažívali aj ďalšie rodiny. Vtedy som si povedal, že už len na tatinovu pamiatku treba niečo urobiť,“ vysvetlil známy moderátor.

Pred trinástimi rokmi sa stretol s Janou Pifflovou Špankovou, kolegyňou z verejnoprávnej televízie, a začali konať. Založili pacientsku organizáciu na boj proti rakovine hrubého čreva a konečníka. Spolu s ľuďmi, ktorí majú osobnú skúsenosť s rakovinou, založili poradne pre onkologických pacientov a ich príbuzných. „Mali by sme byť doplnkom, no nemali by sme suplovať úlohy štátu. Pravidlá však nie sú nastavené správne. Zdravotnícky systém má na to peniaze, no nejdú správnym smerom. Hovorím to nielen ja, ako novinár, ktorý sa tomu venuje, ale aj odborníci. Vieme, kam odchádzajú peniaze. Nie sme zaostalou krajinou tretieho sveta, no nevieme hospodáriť s tým, čo máme,“ doplnil.

Chodia po Slovensku s maketou hrubého čreva

Po niekoľkoročnom boji s ministrami či inými odborníkmi sa aj jeho zásluhou spustila prvá fáza národného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka. „Bol som šťastný, že sa niečo rozhýbalo, ale v prípade skríningu rakoviny hrubého čreva som sklamaný. Podľa mňa je fatálnym zlyhaním. Štát kúpil 20-tisíc testov za naše peniaze, teda daňových poplatníkov, a rozposlal ich vybraným Slovákom. Mám skúsenosť, že testy dostali ľudia po smrti alebo tí, ktorí sa už liečia. Kampaň zo strany štátu bola slabá, málokto mal šancu zaregistrovať ju,“ konštatuje.

Pred dvanástimi rokmi kúpil spolu s kolegami maketu hrubého čreva. Aj takýmto spôsobom šíria povedomie o tomto onkologickom ochorení. „Keď sú tam mladší, pýtam sa ich - ľúbite svojich rodičov a starých rodičov? Ak áno, vydierajte ich tým, aby to urobili kvôli vám. Keď sú tam starší ľudia, prídem za nimi so slovami, prepáčte, keď už to neurobíte kvôli sebe, tak aspoň kvôli svojim deťom a vnúčatám. Ja som nedokázal zachrániť tatina, zabila ho nevedomosť, ale vy máte šancu,“ dodal Patrik Herman.

Celý rozhovor s Patrikom Hermanom si môžete pozrieť v priloženom videorozhovore.