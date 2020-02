TASR

Na Banskobystrickej latke aj haloví majstri Európy 2017

Sylwester Bednarek — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 6. februára (TASR) - Na budúcotýždňovom 26. ročníku Banskobystrickej latky (11. februára) sa zúčastnia aj haloví majstri Európy 2017. Na najvýznamnejšom halovom výškarskom podujatí sa predstavia Poliak Sylwester Bednarek a litovská rekordérka Airine Palšyteová. Informovali o tom organizátori podujatia v tlačovej správe.

Bednarek si u nás skočil 233 osobný rekord v roku 2017. Palšyteová má skočených 201 rovnako z roku 2017 a rozširuje štartovú listinu žien na celkový počet štyroch s osobnými rekordmi dva metre a viac. Rovnako mužská súťaž má v štartovej listine štyroch pretekárov s osobnými rekordmi 235 cm a viac.

Dôležité podujatie na olympijskú kvalifikáciu

BBL bude mať štatút European Athletics Indoor Special Premium, teda najvyšší možný v rámci európskych halových mítingov ako jediné výškarske podujatie. V rámci bodovania do svetových rebríčkov je to kategória C, čo je dôležité vzhľadom na olympijskú kvalifikáciu. Prvá osmička medzi mužmi aj ženami získa od 60 po 25 bodov za umiestnenie.

Doteraz na BBL štartovali muži z 37 a ženy z 28 krajín, celkovo sa predstavilo 46 krajín, zo svetadielov chýba iba Oceánia. Vo rebríčku bodovania mítingov skončila Banskobystrická latka v roku 2019 na siedmom mieste na svete spomedzi všetkých špecializovaných podujatí v hale a vonku (vrátane vrhačských a pod.). Medzi halovými výškami je jednoznačnou svetovou jednotkou.