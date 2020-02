TASR

Dnes o 14:38 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fed Cup: Schmiedlová je rada, že proti Britkám nastúpi ako prvá

Na snímke vľavo slovenská tenisová dvojka Anna Karolína Schmiedlová a vpravo britská jednotka Heather Watsonová — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenská tenisová dvojka Anna Karolína Schmiedlová a britská jednotka Heather Watsonová nastúpia v piatok o 16.00 h proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Pohára federácie.

V druhom singli si na antuke v bratislavskom NTC zmerajú sily slovenská jednotka Viktória Kužmová s britskou dvojkou Harriet Dartovou. Rozhodol o tom piatkový žreb.

Sobotu odštartuje súboj tímových jednotiek

Sobotňajší program v AXA aréne otvorí o 16.00 h súboj tímových jednotiek Kužmovej s Watsonovou. Po nich by sa mali na kurte objaviť Schmiedlová s Dartovou. Do záverečnej štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták tandem Kužmová, Magdaléna Rybáriková, britská kapitánska Anne Keothavongová predbežne nahlásila pár Naiktha Bainsová, Emma Raducanuová.

Víťaz bratislavského súboja postúpi na finálový turnaj v Budapešti, kde bude 12 tímov 14.-19. apríla bojovať o cennú trofej. Účasť už majú istú vlaňajší fedcupoví finalisti Francúzsko s Austráliou, Česko ako držiteľ voľnej karty a domáce maďarské družstvo.

Britky bez semifinalistky Roland Garros

Britky pricestovali do Bratislavy bez svojej jednotky Johanny Kontovej. Vlaňajšiu semifinalistku Roland Garros dlhodobo trápi zranenie kolena a ešte pred štartom Australian Open oznámila, že Fed Cup v prebiehajúcej sezóne vynechá. K dispozícii nie je ani Katie Boulterová - strojkyňa vlaňajšieho víťazstva nad Kazachstanom.

Hlavnou rozhodkyňou bratislavského stretnutia bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Portugalčan Carlos Ramos a Chorvátka Adelka Cinková.

Kapitána slovenského tímu britská nominácia do dvojhier neprekvapila. „Dopadlo to tak ako sme očakávali. Pokiaľ ide o našu nomináciu na single, rozhodol som sa pre Viki a Kaju. Úlohu zohralo viacero faktorov - súperky, povrch, forma, skúsenosti. Nevylučujem však, že na druhý deň príde k nejakej zmene. Sme pripravení, baby sa tešia na zápasy. Atmosféra v tíme je výborná, forma hráčok sa zlepšuje. Poradie zápasov nie je dôležité. Podstatné je, aby sme získali tri body,“ uviedol Lipták.

Schmiedlová je rada, že nastúpi ako prvá

Kužmová pozná Watsonovú i Dartovú z turnajov. „Hrala som s nimi pred pár rokmi. Teraz to bude predsa len iné, v Bratislave sa hrá na antuke a Fed Cup je niečo odlišné ako turnaje. Každá z nás je na zápasy super pripravená. Máme veľkú motiváciu postúpiť na finálový turnaj v Budapešti. Určite je pre nás výhoda, že Britky nastúpia bez Kontovej. Johanna vie hrať dobre na každom povrchu. Vlani na Roland Garros, kde ma zdolala v 3. kole a postúpila až do semifinále, hrala výborne.“

Schmiedlová je rada, že nastúpi ako prvá: „Teší ma, že mi kapitán Maťo Lipták dal dôveru. Vyhovuje mi, že budem môcť otvoriť dôležitý zápas s Britkami. Na kurte sa cítim dobre. na antuke hrám dlhšie ako ostatné dievčatá, čo by mohla byť pre mňa výhoda. Budem sa snažiť sústrediť na seba a dúfam, že to dobre dopadne. Watsonovú poznám z turnajov, je to skúsená hráčka. Má radšej tvrdé povrchy, no aj na antuke bude určite veľmi nepríjemná.“