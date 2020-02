Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Záchranár plní ľuďom posledné želania: Už 14-tisíc ľudí vďaka nemu posledný raz videlo ich milované miesta

Nikdy nezabudne na to, ako splnil sen žene, ktorá bola niekoľko mesiacov v nemocnici a následne ju previezli do hospicu.

Každý si želá niečo iné. Jeden stretnúť vnúčika, druhý ešte raz vidieť milované miesto. — Foto: Facebook/Stichting Ambulance Wens Nederland

ROTTERDAM 9. februára - Kees Veldboer je bývalým záchranárom. Pri presune jedného pacienta do nemocnice prišlo k zdržaniu, a tak sa ho opýtal, kam by chcel ísť. Snom muža bolo vidieť posledný raz Rotterdamský prístav. Kees mu, samozrejme, splnil prianie a o rok neskôr spolu s manželkou založili organizáciu, prostredníctvom ktorej plnia ťažko chorým pacientom posledné priania, uvádza portál Metro.

Splnili jej posledné prianie

Viac ako 14-tisíc pacientov sa vďaka nim dostalo na miesta, ktoré chceli vidieť posledný raz. „Teší ma, keď vidím, že sú ľudia šťastní. Pre nás je to maličkosť, no pre nich výnimočná vec,“ povedal Kees.

Nikdy však nezabudne na to, ako splnil sen žene, ktorá bola niekoľko mesiacov v nemocnici a následne ju previezli do hospicu. „Mala jedno prianie. Chcela, aby sme ju odviezli domov. Stála pred svojím domom a hodinu sa len obzerala. O dva dni neskôr umrela. Bolo to krásne prianie, ktoré sme jej splnili a pre ňu malo veľký význam,“ dodal.

Pre niekoho je dôležité umenie. Foto: Facebook/Stichting Ambulance Wens Nederland

Babička na svadbe svojho vnuka. Foto: Facebook - Stichting Ambulance Wens Nederland

Zažívajú krásne chvíle

Mnohí ľudia chcú vidieť umelecké diela, iní zas obľubujú výlety do múzeí. Kees však splnil sen aj futbalovým fanúšikom či babičkám. Jedna sa vďaka jeho organizácii mohla poslednýkrát stretnúť so svojím vnukom, druhá zas mohla ísť na svadbu svojho vnuka. Starší manželia vďaka organizácii videli sneh, ktorý chceli vidieť krátko pred ich večným odpočinkom.

Babička si aj vďaka nemu mohla posledný raz podržať vnúčika. Foto: Facebook/Stichting Ambulance Wens Nederland

Manželia chceli ešte raz vidieť sneh. Foto: Facebook/Stichting Ambulance Wens Nederland

Organizácia ponúka pacientom to, čo pre nich blízki nemôžu urobiť. Väčšinou ide o imobilných pacientov, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť, preto je v organizácii 270 dobrovoľníkov, ktorí sú vyškolení. „Nepomáhame len pacientom, ale aj ich rodinám a priateľom. Vieme, že nedokážeme ovplyvniť ich stav, no dokážeme ich potešiť na sklonku ich života,“ uzavrel Veldboer.

Pani mohla nakŕmiť slony. Foto: Facebook - Stichting Ambulance Wens Nederland