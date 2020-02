Bill Gates s manželkou dajú 100 miliónov dolárov na boj proti koronavírusu

TASR

Na snímke americký miliardár Bill Gates — Foto: TASR/AP

Washington 5. februára (TASR) - Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (BMGF) prisľúbila v stredu 100 miliónov dolárov (90,9 mil. eur) na celosvetový boj proti epidémii nového koronavírusu, ktorý si vyžiadal už takmer 500 mŕtvych.

Peniaze budú použité na posilnenie snáh o zachytávanie a izolovanie vírusu a liečbu, taktiež na posilnenie ochrany ohrozenej populácie, vývoja vakcíny a diagnostiky, uviedla nadácia vo vyhlásení, z ktorého cituje tlačová agentúra AFP.

Komu prerozdelí peniaze?

„Multilaterálne organizácie, vlády jednotlivých štátov, súkromný sektor a charitatívne skupiny musia spolupracovať na spomalení šírenia tejto epidémie. Musia pomáhať krajinám pri ochrane ich najzraniteľnejších občanov a urýchliť vývoj prostriedkov na kontrolu tejto epidémie,“ uviedol šéf BMGF Mark Suzman.

Avizovaná suma zahŕňa desať miliónov dolárov, ktoré nadácia na rovnaké účely prisľúbila koncom januára.

Nadácia vyhlásila, že okrem toho poukáže 20 miliónov dolárov inštitúciám ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), čínska Národná komisia pre zdravie (NHC) alebo Čínske stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CCDC).

60 miliónov na pomoc pri hľadaní lieku

Ďalších 20 miliónov dolárov bude vyčlenených na pomoc verejnému zdravotníctvu v subsaharskej Afrike a južnej Ázii - regiónoch, ktoré boli neprimerane postihnuté nedávnymi epidémiami vrátane pandémie H1N1 (prasacej chrípky) v roku 2009.

Nadácia Gatesovcov taktiež prisľúbila 60 miliónov dolárov na urýchlenie objavenia, vývoja a testovania vakcíny, liečby a diagnostiky predmetného koronavírusu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) požiadala v stredu o 613 miliónov eur na pomoc pre krajiny, ktoré budú musieť riešiť následky epidémie koronavírusu šíriaceho sa z Číny.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii v Ženeve síce uznal, že ide o vysokú finančnú čiastku, „je to však stále omnoho menší účet, než ktorý budeme musieť vyrovnať, ak teraz neinvestujeme do pripravenosti“.