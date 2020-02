TASR

Dnes o 09:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní V Taliansku zavedú technológie na boj s rasizmom na štadiónoch

Taliansky minister športu Vincenzo Spadafora oznámil zavedenie nových technológií na štadiónoch klubov Serie A na elimináciu prejavov rasizmu.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Rím 5. februára (TASR) - Taliansky minister športu Vincenzo Spadafora oznámil zavedenie nových technológií na štadiónoch klubov Serie A na elimináciu prejavov rasizmu. Tie by sa mali týkať nasadenia zvukových radarov či videonahrávania fanúšikov s následným použitím softvéru na identifikáciu tvárí návštevníkov.

Ako už v utorok informovala agentúra ANSA, nové technológie by mohli vstúpiť do praxe už v nasledujúcich týždňoch. Ak sa osvedčia, využiť by ich mohli aj v zápasoch EURO 2020, ktoré sa odohrajú na Olympijskom štadióne v Ríme. Práve na ňom odštartuje kontinentálny šampionát 12. júna duelom Talianska s Tureckom. Informovala agentúra DPA.