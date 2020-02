Dominika Pacigová

Fínsko chce zaviesť rovnakú dĺžku rodičovskej dovolenky pre matky aj otcov

Každý rodič by mal mať po novom nárok na 164 dní rodičovskej dovolenky po narodení dieťaťa.

HELSINKI 6. februára - Nová fínska vláda informovala, že by chcela zaviesť rovnakú dĺžku rodičovskej dovolenky pre mamičky aj oteckov. Ich cieľom je motivovať otcov, aby viac času trávili so svojimi ratolesťami. Nová politika by mala vstúpiť do platnosti najskôr na jeseň v roku 2021, uvádza portál CNN.

Rovnaké podmienky by mali mať obaja rodičia

Fínsko chce v najbližšom období podporovať rodovú rovnosť. Zatiaľ čo v dnešných dňoch majú mamičky približne štyri mesiace a otcovia dva mesiace platenej rodičovskej dovolenky po narodení dieťaťa, každý rodič by mal po novom dostať 164 dní.

Rodičia majú možnosť preniesť 69 dní dovolenky na druhého rodičia. V prípade, že dieťa vychováva len jeden rodič, má nárok na 328 dní dovolenky.

Ich cieľom je posilniť rodičovstvo od začiatku

Ako tvrdí ministerka zdravotníctva a sociálnych vecí Aino-Kaisa Pekonen, ide o radikálnu reformu rodičovských príspevkov, pričom hlavným cieľom je posilniť rodičovstvo od samého začiatku.

Na čele fínskej vlády je najmladšia premiérka v dejinách tejto severskej republiky. Sanna Marinová vstúpila do politiky ako 27-ročná, dnes má 34 rokov a má aj dcérku.