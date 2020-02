TASR

Dnes o 15:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenskí hokejisti proti Bielorusku nastúpia takmer presne po roku. Doma majú jasný cieľ

Takmer presne po roku nastúpia vo štvrtok od 18.00 hokejisti Slovenska proti Bielorusku.

Na snímke hráč slovenskej hokejovej reprezentácie Marcel Haščák (vpravo) počas úvodného tréningu pred turnajom Kaufland Cup — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 5. februára (TASR) - Takmer presne po roku nastúpia vo štvrtok od 18.00 hokejisti Slovenska proti Bielorusku. Aj 7. februára 2019 v Bratislave otvárali týmto súbojom Kaufland Cup, z ktorého napokon vzišli ako celkoví víťazi. Podľa asistenta trénera Vladimíra Országha ide síce o prípravu, ale domáce prostredie velí vyhrať.

Slováci vlani zdolali Bielorusov 2:1 po samostatných nájazdoch. V zápase prehrávali od 37. minúty po góle Stefanoviča, 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času však po spolupráci s Liborom Hudáčekom vyrovnal Radovan Puliš.

Chovan by si víťazné pocity rád zopakoval aj teraz

Ten nefiguruje v súčasnom kádri Craiga Ramsayho, ale obaja úspešní strelci v samostatných nájazdoch áno. Hudáček v nich spečatil slovenské víťazstvo, Michal Chovan sa postaral o víťazný gól.

Michal Chovan prichádza na zraz reprezentácie pred medzinárodným turnajom Kaufland Cup Foto: TASR/Oliver Ondráš

„Súper veľmi dobre bránil a korčuľoval. Čakali sme bieloruskú bojovnosť, ale trochu nás prekvapili svojimi kombináciami,“ poznamenal Chovan, ktorý by si rád víťazné pocity zopakoval aj tentoraz. „Vtedy to nebol jednoduchý duel, Bielorusi dobre bránili a myslím si, že ani tentoraz to nebude ľahké,“ poznamenal.

Slovenský tím absolvoval počas sezóny 2019/2020 zatiaľ dve turnajové previerky. Z celkovo piatich zápasov na turnajoch v Nemecku a Švajčiarsku vyhral iba jediný (nad Nemeckom 3:2 po predĺžení), takže v domácom prostredí by si rád napravil chuť.

Veria, že potešia fanúšikov

„Je to stále príprava. Sme však doma, takže o to viac chceme uspieť aj výsledkovo. Vlaňajší Kaufland Cup hráči odohrali veľmi dobre. Chceme výsledkovo uspieť v každom z tých dvoch zápasov a verím, že sa to podarí," povedal Vladimír Országh.

V Poprade sa slovenská reprezentácia predstavila aj začiatkom mája 2019 v rámci záverečnej prípravy na MS. Ramsayho zverenci vtedy pred vypredaným hľadiskom vyhrali nad Veľkou Britániou 6:1. Domáce prostredie môže byť aj tentoraz silnou zbraňou slovenského tímu. „Verím, že potešíme fanúšikov. Tréneri nás na to určite pripravia, súperov si rozoberieme na videu,“ uviedol obranca Patrik Koch.

Na snímke hráči korčuľujú na klzisku počas úvodného tréningu pred turnajom Kaufland Cup Foto: TASR/Oliver Ondráš

Priaznivá bilancia

Bielorusi v decembri vyhrali turnaj v Maďarsku, keď zdolali Ukrajinu, Kórejskú republiku a Francúzsko. Celkovo odohrali v reprezentačnej sezóne 2019/2020 šesť zápasov, z ktorých päť vyhrali.

Slovensko má s Bieloruskom priaznivú bilanciu. Tímy sa doteraz stretli v 34 zápasoch, 20 z nich vyhrali slovenskí reprezentanti. V jednom prípade sa zrodila remíza a v 13 prípadoch sa tešili Bielorusi. Pre Slovákov je priaznivé aj celkové skóre - 94:67.

Aktualizovaný káder na Kaufland Cup 2020 v Poprade: Brankári: Patrik Rybár (Kärpät Oulu, Fín.), Andrej Košarišťan (HC Košice) Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Marek Ďaloga (Dinamo Riga, Lot./KHL), Martin Gernát (HC Oceláři Třinec, ČR), Dominik Graňák (HC Karlovy Vary, ČR), Martin Chovan (HC 07 Detva), Patrik Koch (HC Košice), Mislav Rosandič (HC Vítkovice Ridera, ČR), Martin Štajnoch (HC Slovan Bratislava) Útočníci: Marcel Haščák, Michal Chovan, Branislav Rapáč, Jakub Sukeľ (všetci HC Košice), Andrej Kollár (HK Nitra), Michal Krištof (Kärpät Oulu, Fín.), Patrik Lamper (HC "05 Banská Bystrica), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec, ČR), Matej Paulovič (HC Dynamo Pardubice, ČR), Kristián Pospíšil (Lukko Rauma, Fín.), Peter Zuzin (HC 07 Detva), Tomáš Zigo (HC Slovan Bratislava)