Ľubomíra Somodiová

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tínedžerka sa stala kráľovnou záverečného plesu. Mohli za to jej vlastnoručne vyrobené šaty

Nájsť ideálne šaty na maturitný alebo iný ples dá poriadne zabrať. Tínedžerka Ciara to vyriešila po svojom a vyrobila si nádherné šaty.

Ciara vo vlastnoručne vyrobených šatách medzi ostatnými spolužiakmi žiarila. — Foto: Repro foto: Mymodernmet, Facebook/Ciara Velasco Gan

MANILA 6. februára - Mladé dievčatá po celom svete si lámu hlavu nad tým, čo si na seba oblečú na stužkovú či promócie. Rovnaký problém mala aj Filipínčanka Ciara Gan. Špeciálna udalosť si predsa vyžaduje špeciálne šaty. Ciara žiadne také nenašla, preto sa rozhodla, že situáciu vezme do vlastných rúk.

S pomocou svojej mamy si ušila vysnívanú róbu. Výsledok ich práce - smaragdovo zelené šaty s malým véčkovým výstrihom a poodhaleným chrbtom - sú očarujúce. Najvýraznejším a najkrajším prvkom sú však nádherné kvety, ktoré šikovná študentka so vzťahom k umeniu namaľovala vlastnoručne.

To je nádhera! Foto: Facebook/Ciara Velasco Gan

Šaty nesú v sebe symboliku

Ciara všetko premyslela do najmenšieho detailu. Každý komponent šiat má pre ňu hlboký význam. „Môže to znieť hlúpo, ale smaragdovo zelenú som si vybrala preto, lebo som veľkou fanúšičkou Harryho Pottera a hrdá Slizolinčanka,“ ozrejmila tínedžerka.

Dodala, že oranžové kvety boli inšpirované knihou Tigrovaná ľalia od Jodi Lynn Andersonovej. „Odchýlila som sa od všadeprítomných ruží a iných kvetov. Aj napriek tomu, že sú nádherné, neodrážajú moju osobnosť,“ priznala.

Zhotovenie šiat trvalo približne mesiac. Foto: Instagram/ciaraganart

Vytvoriť spoločenské šaty, aj keď viete, ako na to, nie je žiadna hračka. Tínedžerka si však pomohla výdobytkom dnešnej doby. Návod, ako ušiť svoju róbu, našla na Youtube. Spolu s mamou šaty vyrábali približne mesiac.

Šaty jej veľmi pristali. Foto: Facebook/Ciara Velasco Gan

Bola očarujúca

Na plese svojimi šatami ohromila všetkých. A nielen ich. Keď sa fotky z plesu dostali na Facebook, začali sa rýchlo šíriť a dnes už mladé a šikovné dievča obdivuje celý svet.

Hoci to vyzerá tak, že by sa dokázala presadiť aj v módnom priemysle, v budúcnosti sa chce venovať prírodným vedám. Ciara však nevníma umenia a vedu oddelene. „Milujem umenie a vedu a chcem do seba začleniť dve rôzne veci. Chcem priniesť umenie do vedy alebo naopak,“ povedal o svojich snoch.