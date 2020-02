TASR

Dnes o 13:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Významný objav českých archeológov. Takúto vec inde vo svete nenájdete

Drevená studňa, ktorú českí archeológovia našli pred dvoma rokmi pri záchrannom výskume v Pardubickom kraji, je najstaršou pravekou drevenou štruktúrou na svete.

Takúto vec inde vo svete nenájdete — Foto: Archív Archeologického centra Olomouc

Praha 5. februára (TASR) - Drevená studňa, ktorú českí archeológovia našli pred dvoma rokmi pri záchrannom výskume v Pardubickom kraji, je najstaršou pravekou drevenou štruktúrou na svete. Potvrdil to doterajší výskum archeológov, ktorý objekt datujú do rokov 5256 až 5255 pred Kristom. Pre českú televíziu to uviedol riaditeľ Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška.

Podľa ČT studňu postavenú z dubových kmeňov objavili archeológovia v katastri obce Ostrov. Studňa bola hlboká asi 140 centimetrov s pôdorysom 80 x 80 centimetrov. Jej neolitickí stavitelia opracovali drevené prvky nástrojmi z kameňa, kostí, rohoviny alebo dreva.

Zrejme dočasný primát

Studňa podľa Pešku nebola na území osady, bola izolovaná; samotnú osadu budú odborníci ešte len hľadať, pričom predpokladajú, že by sa mohla nachádzať niekde obďaleč.

Peška vysvetlil, že „dendrochronologickým i rádiokarbónovým datovaním sa potvrdilo, že skutočne je to v tejto chvíli najstaršia praveká drevená štruktúra, ktorá je známa“. Peška však súčasne pripustil, že tento primát bude zrejme len dočasný.

ČT dodala, že podobných studní existuje viac, len v Európe sa vie o asi 40 z rovnakého obdobia, pričom je možné, že mnohé z nich sú ešte staršie ako tá objavená pred dvoma rokmi v Česku.

Neskôr ju presunú do Východočeského múzea

Tieto štruktúry však boli preskúmané len rádiokarbónovou metódou, ktorá nie je dostatočne presná. Presnejšie dendrochronologické datovanie sa v ich prípadoch ešte neuskutočnilo.

Podľa Peškových slov studňu teraz odborníci konzervujú a robia aj ďalšie analýzy. Po ukončení výskumu bude objekt možné zhliadnuť vo Východočeskom múzeu v Pardubiciach. Výsledky tohto archeologického výskumu vyšli v odbornom časopise Journal of Archaeological Science, dodala ČT.