Dnes o 11:52 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Rakúska lyžiarka Hütterová sa v tejto sezóne do seriálu nevráti

Rakúska zjazdárka Cornelia Hütterová odložila svoj návrat do kolotoča Svetového pohára až na budúcu sezónu.

Viedeň 5. februára (TASR) - Rakúska zjazdárka Cornelia Hütterová odložila svoj návrat do kolotoča Svetového pohára až na budúcu sezónu. Špecialistka na rýchlostné disciplíny nemá podľa vlastných slov za sebou dostatok tréningov, aby mohla konkurovať najlepším.

Hütterová pauzuje od marca minulého roka, keď si vo finálovom zjazde SP v Soldeu roztrhla predný skrížený väz v ľavom kolene. „Aj keď by moje lyžiarske srdce už rado súťažilo, toto je jediné správne rozhodnutie. S kolenom už nemám problémy a necítim žiadnu bolesť, ale nemám za sebou žiadny tréning zjazdu a tie v super-G by som mohla spočítať na prstoch jednej ruky. Takže môj návrat by nemal žiadny zmysel,“ vysvetlila pre agentúru APA.

Vo svojej kariére si Hütterová pripísala dve prvenstvá v pretekoch Svetového pohára, štrnásťkrát stála na pódiu.