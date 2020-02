TASR

Nadšenci z OZ Gotická cesta chcú dostať Gemer do povedomia ľudí

Na snímke účastníci podujatia Gotická cesta otvorená v kostole v Silici v okrese Rožňava — Foto: TASR/Branislav Caban

Rožňava 4. februára (TASR) – Dostať región Gemer do povedomia širokej verejnosti a zároveň propagovať jeho krásy je hlavným cieľom skupiny siedmich nadšencov z Bratislavy, ktorí už tri roky pôsobia v občianskom združení Gotická cesta.

„My sme boli vlastne len partia kamarátov na výletoch. Každé leto sme chodili po Slovensku, do rôznych regiónov. Práve Gemer nás však očaril tým, aký je unikátny, autentický a aká je tu veľká koncentrácia historických, kultúrnych aj industriálnych pamiatok, či prírodných krás,“ vysvetlil člen OZ Vladimír Ondrejovič.

Pilotným projektom sprístupnenie kostola v Henckovciach

Doplnil, že vďaka tomu sa na Gemer vybrali aj nasledujúci rok a počas svojej návštevy sa spoznali s ľuďmi, ktorí OZ Gotická cesta zakladali pred asi 12 rokmi. „Boli to konkrétne ľudia z pamiatkového úradu v Rožňave. Zistili sme, že máme spoločné záujmy, vedeli by sme spolu posunúť OZ ďalej, preto sme sa k nim pripojili,“ objasnil spoločné začiatky Ondrejovič.

Pri práci na spoločných projektoch sa podľa jeho slov rozhodli využiť moderné formy ako informovanie cez sociálne siete, či propagácia cez rôzne dizajnové tlačené materiály. Ich pilotným projektom však bolo sprístupnenie gotického kostola v Henckovciach pri Rožňave.

„Na týždeň sme tam došli ako dobrovoľníci. Keď sme kostol otvorili, videli sme, že 25 rokov bol využívaný ako sklad. Je to navyše katolícky kostol v evanjelickej dedine, takže ho ani nemal kto využívať. Má však 700-ročnú históriu, preto sme ho upratali a sprístupnili,“ načrtol Ondrejovič.

Nové logo pre Gotickú cestu aj jej kostoly

Na Gemer chodia hlavne v lete, keďže väčšina z nich sú študenti a čas na takéto aktivity majú hlavne počas prázdnin. „Mimo toho pôsobíme z našej základne, teda z domu z Bratislavy. Snažíme sa tvoriť propagačné materiály a zaviedli sme modernejšiu a jednotnú vizuálnu identitu Gotickej cesty v spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi,“ povedal Ondrejovič.

Nové logo tak dostala Gotická cesta aj jej kostoly. Využité boli napríklad na tlačenej mape Gotickej cesty, ktorú OZ vydalo vlani. Členovia OZ však podľa vlastných slov chcú ísť ešte ďalej.

„Vidíme ten potenciál, že celý región by sa dal posunúť ďalej, aj v rámci turizmu, aj v rámci osvety. Chceme hlavne dostať Gemer a Gotickú cestu do povedomia ľudí. Tak, ako keď sa povie Spišský hrad alebo Ochtinská aragonitová jaskyňa. Každý vie, že niekde to je, nemusia vedieť presne kde, ale majú to na pomyselnej mentálnej mape Slovenska,“ zakončil Ondrejovič.