Včera o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Arpád Soltész: Keď ľudia čítali Sviňu, chcelo sa im vracať. To by ste mali cítiť aj pri pohľade z okna

Keď ľudia čítali román Arpáda Soltésza, chcelo sa im vracať. Autor knihy vraví, že presne to by mali cítiť aj pri pohľade z okna. Priznáva, že aj novinárov zaskočilo, ako veľmi zlé to na Slovensku bolo, keď sa po vražde Jána a Martiny začala na povrch vynárať pravda.

Na snímke zakladajúci člen Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) a autor knihy Sviňa Arpád Soltész a moderátor podcastu Knižný kompas Milan Buno. — Foto: Archív DN

BRATISLAVA 6. februára - Už dnes, 6. februára, prichádza do slovenských kín film Sviňa nakrútený podľa rovnomenného bestselleru Arpáda Soltésza. Práve Arpád Soltész bol aj hosťom podcastu Knižný kompas vydavateľstva Ikar v spolupráci s Dobrými novinami. Podcast pripravil a moderuje knižný publicista Milan Buno.

Rozhovor s Arpádom Soltészom

Drží sa dej filmu knižnej predlohy?

„Je to unikátne dielo najmä režisérky Mariany Čengel Solčanskej, ktorá písala aj scenár. Vybrala si dve dejové línie, ktoré boli aj pre mňa najpodstatnejšie. Drobnými detailami dokázala príbeh posunúť, a to hlavne emocionálne, do úplne inej roviny. Úspech filmu, ktorý očakávam, je najmä jej úspechom,“ hovorí v podcaste Knižný kompas autor knižnej predlohy Arpád Soltész. Jeho kniha Sviňa vyšla po prvý raz už v októbri 2018 a doteraz sa z nej predalo už viac ako 20-tisíc výtlačkov, čo ju radí medzi slovenské bestsellery. Kniha dokonca získala aj ocenenie Zlatá kniha. Práve prednedávnom vyšla aj v novom vydaní, ktoré sa ihneď zaradilo medzi najpredávanejšie knižné tituly na Slovensku.

Očakával Soltész možno aj to, že raz bude jeho kniha sfilmovaná? O úspech mu vraj veľmi nešlo: „Podstatné pre mňa bolo napísať román, ktorým by som ukázal ľuďom pravdu o krajine, v ktorej žijú,“ hovorí Soltész, ktorý zároveň tvrdí, že je iba náhodou, že sa dej knihy tak veľmi podobá na dnešné dianie na Slovensku. Zároveň však hovorí aj to, že: „To, čo je popísané v knihe, alebo čo je vo filme, takto u nás zhruba veci fungujú. Ťažko povedať, či ide o verný obraz konkrétnych ľudí, je to ale verný obraz toho, ako fungujú konkrétne politické subjekty,“ potvrdil v podcaste Knižný kompas.

Ľuďom sa pri čítaní Svine chcelo od znechutenia vracať

Môže film aj kniha prispieť k tomu, aby sa na Slovensku udiala výrazná politická zmena? „Najviditeľnejšia zmena za posledné desaťročia by bola, keby si krajina zvolila extrémistickú stranu, a to by sme asi nechceli... Ľudia ťažko emocionálne reagujú na suché a holé fakty. Film alebo kniha nemusia obsahovať ani jeden fakt, ani jednu jedinú pravdivú vetu. Ale stále môžu mať pravdu, môžu vyvolať pocit. Väčšina ľudí, ktorí čítali román Sviňa, hovorili, že sa im pri tom chcelo vracať. To je presne ten pocit, ktorý by mali mať každé ráno, keď vstanú z postele a pozrú sa z okna,“ odpovedá v podcaste Knižný kompas Soltész.

Pozrite si trailer na film, ktorý prichádza do kín už dnes.