Zvolenčania majú k dispozícii novú aplikáciu Správy o meste

Umožní im to nová aplikácia Správy o meste (SOM), ktorá aktuálne prichádza aj do mesta pod Pustým hradom.

Na leteckej snímke z 10. septembra 2018 Pustý hrad nad mestom Zvolen — Foto: TASR/Michal Svítok

Zvolen 4. februára (TASR) – Dôležité telefónne čísla, hľadané webové stránky, ale tiež odchody autobusov i susedské burzy. To všetko nájdu obyvatelia Zvolena na jednom mieste – v mobilnom telefóne. Umožní im to nová aplikácia Správy o meste (SOM), ktorá aktuálne prichádza aj do mesta pod Pustým hradom.

„Mobilná aplikácia SOM je pre Zvolen príležitosťou na zavedenie pohodlnejšej, efektívnejšej a modernejšej komunikácie s občanmi. Dúfame, že táto forma zaujme aj mladšie ročníky a do diania v meste sa začnú angažovať rovnako ako ich rodičia, alebo starí rodičia,“ uviedla k novinke primátorka mesta Lenka Balkovičová.

Pomoc s rôznymi stránkami života

Aplikácia pomáha obyvateľom s rôznymi stránkami života v meste. Užitočnou službou sú notifikácie, ktoré mestský úrad dokáže naraz rozposlať všetkým obyvateľom, alebo len obyvateľom jednej ulice. Veľmi rýchlo sa teda dozvedia napríklad o nepriazni počasia, zrušenej mestskej akcii, poruche na vodovodnej sieti.

V sekcii Dôležité kontakty nájdu za pár sekúnd číslo na poštu, zimnú údržbu i mestskú políciu. Pomocou modulu Verejná doprava si zas vedia vyhľadať obchody a príchody autobusov či vlakov na celom Slovensku.

Zaujala aj Susedská burza

„Vlnu záujmu u obyvateľov vzbudzuje aj služba Susedská burza, ktorá funguje ako inzercia pre všetkých užívateľov aplikácie. Ľudia tak môžu veľmi jednoducho predať alebo darovať nepotrebné veci niekomu inému,“ doplnila hovorkyňa mesta Ľubomíra Honíšková.

Aplikáciu stačí len vyhľadať na Google Play a Apple Store pod názvom „Zvolen“ a stiahnuť si ju do mobilného zariadenia. Všetky informácie o aplikácii sú tiež na stránke www.spravyomeste.sk.

Mobilná aplikácia SOM už funguje v 21 mestách a obciach na Slovensku. Používajú ju napríklad v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Limbachu, Záhorskej Bystrici, ale aj v niekoľkých mestských častiach Bratislavy.