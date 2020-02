Dominika Pacigová

Čarovné dúhové oblaky opantali svet. Svetlane sa ich podarilo nafotiť priamo v srdci Sibíri

Svetlana sa prednedávnom vydala na vrch Belukha, ktorý navštevuje pomerne často.

SIBÍR 4. februára - Svetlana Kazina dala približne pred 20 rokmi výpoveď v práci, aby si splnila sen. Spolu s dvomi deťmi sa presťahovala do drevenej chaty v horskej doline Uznezya, neďaleko hranice s Kazachstanom. V tom čase nemala chata kúrenie, toaletu a tečúcu vodu. Jej to však neprekážalo, pretože dolina im dávala to, čo by im mesto nikdy nedalo, a to harmóniu a pokoj, uvádza portál Bored Panda.

Podarilo sa jej zachytiť vzácny jav

S odstupom času si zamilovala hory. Vždy, keď sa vydá na túru, vezme aj fotoaparát, aby zachytila jedinečné momenty. Jej zábery si zamilovali ľudia z celého sveta.

Prednedávnom sa vydala na vrch Belukha, ktorý navštevuje pomerne často. „Z miesta, kde žijem, je to jednodňový výlet autom do neďalekej dediny, kde končí cesta. Potom ma čakajú dva dni pešo alebo na koni do údolia Ak-Kem, a následne ešte jeden deň, kým sa dostanem na vrch pohoria Belukha,“ uviedla Svetlana.

Tentokrát sa jej podarilo zachytiť jav, ktorý sa volá irizácia (cloud iridescence). Vzniká vďaka maličkým kryštálikom ľadu a kvapkám vody, ktoré spôsobujú, že sa v oblakoch láme svetlo. „Zachytila som dúhové mraky v mrazivom zimnom raji, keď som stála na zamrznutom jazere. Irizácia je v našich horách pomerne častým javom. Pri fotografovaní som však použila aj polarizačný filter, aby boli snímky ešte jasnejšie,“ vysvetlila s tým, že nemohla váhať ani sekundu, pretože nebeské divadlo netrvalo dlho.