Fortuna liga: Trnavu posilnil Grék Tzandaris, Oršula s Dangubičom skončili

Grécky defenzívny stredopoliar Theofanis Tzandaris je novou posilou futbalistov Spartaka Trnava.

Theofanis Tzandaris — Foto: Facebook/FC Spartak Trnava

Trnava 4. februára (TASR) - Grécky defenzívny stredopoliar Theofanis Tzandaris je novou posilou futbalistov Spartaka Trnava. V klube už nebudú pokračovať Filip Oršula a Filip Dangubič, informoval fortunaligista na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Dvadsaťšesťročný Tzandaris má skúsenosti najmä z gréckej najvyššej súťaže. Hrával za PAOK Solún, Panionios, Olympiakos Pireus a naposledy Panathinaikos Atény. V drese PAOK-u si zahral aj skupinovú fázu Európskej ligy.

Skúsenosti so slovenským futbalom ešte nemá

„Svoju futbalovú kariéru som začal v PAOK Solún a krôčik po krôčiku som sa postupne dostal do prvého tímu. Neskôr som hrával aj v ďalších gréckych tímoch a pol roka som strávil aj v slovinskom Koperi. Mojimi prednosťami na ihrisku sú najmä defenzívne súboje jeden na jedného, čo je aj moja hlavná náplň práce. Po získaní lopty sa snažím hrať čo najviac smerom dopredu a ak je možnosť, tak aj podporiť útok,“ povedal po podpise zmluvy grécky futbalista.

Tzandaris je už s výpravou Spartaka v tureckom Beleku: „Priznám sa, že so slovenským futbalom veľa skúseností nemám a je to pre mňa výzva. Viem, že Spartak je populárny tím a zaznamenal aj v Európe niekoľko výborných výsledkov, či už v minulosti alebo nedávno. Som zvedavý na mesto, štadión a najviac sa teším na fanúšikov a prvý zápas doma.“

Oršula odchádza do Tbilisi

Oršula, ktorý sa minulý rok v lete vrátil do trnavského Spartaka, bude pokračovať v kariére v gruzínskom tíme Dinamo Tbilisi. Počas jesene nastúpil v trinástich zápasoch Fortuna ligy a po tri pridal v predkolách Európskej ligy a v Slovnaft cupe. Strelil jeden gól, keď sa presadil proti Pohroniu.

Chorvátsky stredopoliar Dangubič sa dohodol s klubom na rozviazaní kontraktu. Do Spartaka prišiel v lete 2018 a po pol roku zamieril na hosťovanie do Senice. Minulý rok sa po skončení hosťovania vrátil do červeno-čierneho dresu a počas jesene nastúpil v 17 ligových zápasoch bez streleného gólu. Po štyri zápasy si pripísal v predkolách Európskej ligy a v Slovnaft cupe, kde skóroval štyrikrát.