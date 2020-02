TASR

Výmenník vecí v Banskej Štiavnici má naučiť ľudí ekologickejšiemu správaniu

Mestská kultúra rozbieha tzv. výmenník, ktorý je akousi stálou burzou šatstva a tiež knižnicu vecí.

Ilustračné foto — Foto: Facebook/Mestská kultúra v B. Štiavnici

Banská Štiavnica 4. februára (TASR) - V Banskej Štiavnici v týchto dňoch rozbehli projekt, ktorého cieľom je podporiť ekologickejšie správanie ľudí. Mestská kultúra rozbieha tzv. výmenník, ktorý je akousi stálou burzou šatstva a tiež knižnicu vecí.

„Táto myšlienka nám napadla, keď sme robievali burzy, ktoré mali vždy veľký ohlas medzi obyvateľmi. Začalo to šatstvom, mnohí ľudia si z burzy odniesli veci pre celú rodinu. Práve tu sa zrodil tento nápad a to aj vzhľadom na celosvetový trend recyklovať veci," uviedla Zuzana Patkošová z oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie Mestského úradu v Banskej Štiavnici.

Obyvatelia tak budú môcť prispieť šatstvom, ale aj ďalšími vecami ako športové potreby, hračky, potreby do domácnosti a podobne, ktoré už doma nepotrebujú. „Ľudia mnohokrát doma zhromažďujú veci, ktoré sú ešte funkčné, možno staršie, ale nahradia ich niečím novším. Radi by sme preto dali týmto veciam druhú šancu. Človek predsa veľakrát nepotrebuje novú vec a aj sociálne slabších poteší, keď si môžu požičať alebo zobrať, čo je ešte funkčné,“ poznamenala Patkošová.

Výber šatstva a darovaných vecí bude podľa jej slov podliehať selekcii, má ísť o veci, ktoré sú stále funkčné. Cieľom organizátorov totiž nie je ich hromadenie, ale opätovné používanie. Šatstvo poputuje do výmenníka, ktorý bude fungovať na princípe bezplatnej výmeny. Teda obyvatelia môžu veci bezplatne darovať, ale zároveň si aj prísť bezplatne vybrať. Knižnica vecí bude spočívať v požičiavaní vecí za symbolický poplatok.

„Celé sa to bude konať v klenbovej miestnosti v kultúrnom centre. Ľudia už môžu veci priebežne nosiť, my ich budeme uskladňovať. Výmenník aj knižnicu vecí by sme chceli spustiť od začiatku apríla,“ priblížila Patkošová s tým, že veci je možné nosiť vždy od utorka do štvrtka. Rovnako bude v týchto dňoch výmenník otvorený.