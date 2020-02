TASR

Hapal bol na pracovnej ceste v Turecku, Weiss ml. sa mu ospravedlnil

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal spolu s asistentom Otom Brunegrafom absolvovali pracovnú cestu do Turecka.

Na snímke tréner futbalovej reprezentácie SR Pavel Hapal — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. februára (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal spolu s asistentom Otom Brunegrafom absolvovali pracovnú cestu do Turecka, kde mali možnosť v klubových tréningových kempoch sledovať plejádu hráčov zo širšieho kádra národného tímu. „Videli sme toho naozaj veľa a som veľmi spokojný,“ zhodnotil Hapal pre portál futbalsfz.sk.

„Našu cestu do Turecka by som hodnotil veľmi pozitívne. Na jednom mieste sme sa mohli stretnúť s viacerými hráčmi zo širšieho kádra. Mali sme ich všetkých pokope, odohrali veľa zápasov, videli sme aj veľa tréningových jednotiek. Mali sme možnosť sa s nimi nielen stretnúť a porozprávať sa, ale vidieť ich aj v záťaži. Túto možnosť sme preto veľmi radi privítali, lebo cestovanie za nimi do klubov by bolo komplikované,“ tvrdí Hapal.

Nabitý program

„Pri niektorých hráčoch sme sa presvedčili o tom, aká je ich pozícia v tíme. Napríklad taký Ľubo Šatka ju má v Lechu Poznaň veľmi silnú. Oproti tomu akú ju má v Lechii Gdaňsk Jaroslav Mihalík. Som rád, že sme stretli aj Pavla Šafranka, útočníka rumunského Sepsi, ktorého pozícia sa tiež bude meniť, verím, že k lepšiemu, keďže k nim prišiel nový tréner. Chceli sme si urobiť presný obraz o fungovaní a postavení našich hráčov v kluboch, a to sa nám podarilo,“ uviedol.

Trénerský tandem mal v Turecku nabitý program. „Bolo tam v tom čase približne 30 futbalistov. A to nepočítam, že sme videli aj slovenské tímy ako Michalovce či Slovan. Hoci bratislavský klub nedisponuje toľkými Slovákmi. Každý deň sme navštívili zápas alebo nejaký tréning a niekedy aj dva zápasy. Videli sme toho skrátka veľa a som veľmi spokojný, najmä pre to, že pri niektorých hráčoch sme zistili, že ich pozícia je silná a budú pravidelne hrávať. Už je len na nich, ako sa budú prezentovať.“

Vyjadril sa aj k prestupom

Kouč Slovákov, ktorých čaká koncom marca play off B-divízie Ligy národov o postup na EURO 2020, sa pre oficiálny portál SFZ vyjadril aj k zimným rošádam klubových dresov reprezentantov: „Prestup Lobotku do Neapola je fajn, išiel do lepšieho klubu a verím, že bude hrávať pravidelne, keďže kvalita talianskeho tímu je veľká. Som rád aj za Boženíka, hoci by som bol spokojnejší, keby odišiel do Feyenoordu už na začiatku prestupového obdobia a mal by viac času sa etablovať v novom mužstve. Ale už dostal nejakú minutáž a hoci to nebude pre neho jednoduché, verím, že príde na marec pripravený, pretože jeho post je pre nás kľúčový. Mak si našiel uplatnenie v Konyaspore, čo je určite dobré, pretože zápasová prax mu chýbala a bolo to vidieť na jeho výkonoch. Haraslín išiel do Sassuola, ktorý hrá skôr o záchranu v talianskej lige, ale on je práve taká individualita, ktorá dokáže zaujať. Duda hrá po prestupe pravidelne, podáva veľmi dobré výkony, hoci je v klube, ktorý hrá o holý život. Verím, že s Norwichom začnú vyhrávať, zachránia sa v anglickej lige a klub by ho potom mohol vykúpiť z Herthy, ktorá s ním už pod novým trénerom nepočítala.“

Weiss ml. sa mu ospravedlnil

Ešte pred odchodom do Turecka sa Hapal stretol aj s Vladimírom Weissom ml., ktorý v decembri ukončil po vzájomnej dohode účinkovanie v katarskom klube Al Gharafa a momentálne je bez angažmánu.

„Bolo to veľmi príjemné stretnutie, aj keď ja a aj Vlado sme boli z toho trošku nervózni. Celé to prebehlo pokojne. Vlado sa mi ospravedlnil, povedal mi o svojich predstavách. Čo sa týka mňa, som k veľa veciam otvorený, nezavrhujem ani jeho, keďže už dávno naznačil, že by sa chcel vrátiť späť do reprezentácie. Bude však veľmi dôležité, aby niekde pravidelne hrával, aby mal klub, aby trénoval s mužstvom, až vtedy s ním vieme počítať. Vlada však trápi zdravotný stav, momentálne má problém, ktorý rieši dlhší čas. Verím, že tentoraz je na dobrej ceste, keďže sa dostal k vyhlásenému odborníkovi Müllerovi-Wohlfahrtovi v Nemecku. Dúfam, že ho dá dokopy. Pre každého hráča je najdôležitejšie, aby bol zdravý, keď chce podávať stopercentné výkony,“ uviedol Hapal.