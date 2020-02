Klaudia Fiolová

Štvornohý hrdina dňa. Verný psík sa od zranenej tehotnej fenky ani nepohol, až kým nedorazila pomoc

Murphy sa ani nepohol od Marleyho, kým nevedel, že je v dobrých rukách.

Verný psík strážil svojho kamaráta,kým neprišla pomoc — Foto: Facebook/Dream Fetchers: Project Rescue

MUSCOY, KALIFORNIA 4. februára - Tomu sa povie psia vernosť. Nemecký ovčiak Marley ležal zranený pri ceste a mal veľké bolesti. Nik netušil, čo sa mu mohlo stať, ale nevyzeralo to s ním vôbec dobre. V ťažkých chvíľach však nebol sám. Celý čas ho strážil jeho verný priateľ, Murphy. Ten stál pri ňom dovtedy, kým nedorazila pomoc.

Murphy chránil svojho priateľa, až kým sa nedostali do nemocnice

Prešli hodiny, kým sa niekto pri nich zastavil a privolal pomoc. „Dostali sme správu, že nejaký pes leží nehybne pri ceste,“ povedal Faith Easdale z útulku pre zvieratá pre portál The Dodo. Keď našli Marleyho, mal veľké bolesti a nevedeli, či vôbec prežije cestu do nemocnice. Keď zranené zviera premiestnili do auta, jeho malý štvornohý strážca si k nemu ľahol a položil si hlavu na jeho brucho na zadnom sedadle.

Psík strážil kamoša aj v aute, kým nedorazili do nemocnice Foto: reprofoto: The Dodo

V nemocnici zistili, že Marley má zlomené kosti a röntgen ukázal ešte jedno malé prekvapenie. Fenka nosí pod srdcom 11 malých šteniatok. Murphey sa rozhodol zostať pri svojej priateľke aj počas hospitalizácie. Aj keď prvé dni boli veľmi kritické, psík sa nakoniec zotavil a dal život ďalším štvornohým stvoreniam.

Psík mal mnohé zlomeniny, ale dokázal sa zotaviť. Foto: Facebook/Dream Fetchers: Project Rescue

Marley porodila 11 šteniatok Foto: Facebook/Dream Fetchers: Project Rescue

Trvalo to skoro 2 roky, kým sa Marley dal úplne do poriadku, ale vďaka pomoci veterinárov sa to napokon predsa len podarilo „Marley je taký zlatý a krásny ako prvý deň, keď sme si ho zobrali domov. Teraz by ste už vôbec nepovedali, že mal viaceré zlomeniny,“ povedali jeho adoptívni rodičia.