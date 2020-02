Lenka Miškolciová

Včera o 21:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Budíte sa ráno nevyspaný? Všetci vinia nekvalitný matrac, v skutočnosti môže byť problém úplne inde

Nepokojný spánok, po ktorom sa cítite, ako keby ste v noci ani oko nezažmúrili, nemusí byť spôsobený len nekvalitným matracom, ktorí tak často viníme. Za všetko možno môže stres. Čo s tým robiť?

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 5. februára - Stresom trpí denne v priemere až 7 z 10 ľudí. Dlhodobý stres, vyčerpanie a smútok však môžu časom prerásť aj do závažného ochorenia, akým je depresia. Depresia je psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie, avšak čoraz častejšie sa vyskytuje aj medzi mladými.

Narúša bežné fungovanie človeka v rodine, práci či sociálnej sfére, mnohí ľudia s depresiou však nevyhľadajú odbornú pomoc. Aj preto je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii poruchou skutočne trpí. Počet pacientov liečiacich sa na depresívnu poruchu sa však za uplynulých 15 rokov na Slovensku strojnásobil. TASR na to upozornili predstavitelia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.

Za všetkým môže byť stres

Okrem samotnej depresívnej nálady je ďalším hlavným príznakom depresie neschopnosť prežívať pozitívne emócie či pôžitky a tešiť sa zo života. Objavujú sa aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním a zvládaním bežných denných aktivít. Ak máte nepokojný spánok, ráno sa budíte zničený, ako keby ste v noci ani chvíľku nespali, nemusí to však nevyhnutne znamenať, že máte depresiu. Možno len nedokážete vypnúť a stresové situácie, ktorým denne čelíte, sa prenášajú aj do vášho spánku.

Problémy so spánkom a ranným vstávaním sú jedným z príznakov depresie. Zaspávanie je však ťažšie aj pre tých, ktorí trpia stresom. Foto: Unsplash/twinsfisch

Ako teda účinne zaspať? Možno vám pomôže tajná vojenská technika

Krátky návod na rýchle zaspanie môžete vyskúšať už dnes.

1. Uvoľnite svaly na tvári, vrátane jazyka, čeľuste a svalov okolo očí.

2. Pomaly zatlačte ramená do postele, následne postupujte rovnako aj pri ukladaní rúk. Najprv jedna ruka, potom druhá.

3. Vydýchnite a uvoľnite hruď. Po tomto kroku nasledujú nohy, uvoľňujte ich postupne od stehien smerom nadol.

4. Následne sa odporúča venovať 10 sekúnd snahe o vyčistenie mysle pred premýšľaním nad jednou z troch nasledujúcich predstáv:

- Ležíte v malej loďke na pokojnom jazere a nad sebou máte jasnú modrú oblohu.

- Ležíte v čiernej zamatovej hojdacej sieti v úplne tmavej miestnosti.

- V duchu si opakujte „nemysli, nemysli, nemysli“ aspoň 10 sekúnd.

Táto metóda má podľa britského portálu Independent až 96% úspešnosť u ľudí, ktorí ju vykonávajú v priebehu šesťtýždňového tréningu. Nedostatok spánku a jeho dopady sa neprejavujú len v armáde, môže to ovplyvniť výkon kohokoľvek. Najmä si zvyšujeme riziko cukrovky 2. typu, rôznych srdcových chorôb a všeobecne neschopnosť sústrediť sa a pracovať.

Najnovším hitom sú „ťažké“ prikrývky

Tajná vojenská technika síce údajne zafunguje u takmer každého, no práve vy môžete byť tou výnimkou. V takom prípade ešte môžete skúsiť nový celosvetový hit, ktorým sú tzv. ťažké alebo záťažové prikrývky. Na Slovensku ich je možné nájsť aj pod názvom antistresové prikrývky. Ide v podstate o spojenie bežnej deky, vyrobenej z príjemných materiálov, a špeciálnej výplne všitej dovnútra, vďaka ktorej sa lepšie uvoľníte a budete cítiť príjemne. Záťažové antistresové prikrývky v podstate simulujú bežné ľudské objatia. Ich účinnosť dokazujú viaceré štúdie, medzi nimi aj štúdia publikovaná v časopise Journal of Sleep Medicine and Disorders. Do nej sa zapojilo 31 ľudí, ktorí trpeli chronickou nespavosťou. Výskumníci sledovali ich spánok po dobu jedného týždňa, keď spali vo svojej posteli so svojou bežnou prikrývkou. Následne ich sledovali týždeň, keď spali s ťažšou prikrývkou, a nakoniec sa opäť na týždeň vrátili k ich tradičným prikrývkam.

Záťažové prikrývky pomohli aj ľuďom s chronickou nespavosťou

Štyria z piatich ľudí, ktorí sa do štúdie zapojili, uviedli, že sa im ťažšie prikrývky páčili viac, spali dlhšie, menej často sa počas noci budili a dokonca tvrdili, že pod ťažšou prikrývkou sa im podarilo rýchlejšie zaspať. Ráno sa takisto cítili oveľa sviežejší ako predtým.

Záťažové antistresové prikrývky simulujú pocit objatia a v ľudskom tele spúšťajú vylučovanie hormónov šťastia. Foto: Unsplash/Juan Garcia

Ťažšia prikrývka v tele uvoľňuje hormóny šťastia

Podľa viacerých uskutočnených vedeckých štúdií totiž vyššia hmotnosť deky a jemný protitlak, ktorý vyvoláva, pozitívne pôsobia na nervový systém človeka. Telo pod takouto prikrývkou začne uvoľňovať tzv. „hormóny šťastia“ – serotonín a oxytocín.

Serotonín sa bežne uvoľňuje napríklad po cvičení, zlepšuje náladu a dodáva pocit uvoľnenia. Oxytocín zase znižuje krvný tlak, spomaľuje srdečný tep a tiež upokojuje. Oba hormóny zároveň úzko súvisia s tvorbou melatonínu v tele, čo je hormón, ktorý priamo ovplyvňuje spánkový cyklus. Pokiaľ je melatonín v tele v rovnováhe, ľuďom sa lepšie spí, zaspáva a v noci sa tak často neprevaľujú v posteli ani nebudia.

Je teda vedecky preukázané, že záťažové prikrývky pomáhajú zlepšovať spánok, redukujú pocit stresu a úzkosti, zmierňujú nespavosť, zlepšujú kvalitu spánku a upokojujú. Dokonca sú nápomocné pri rôznych zdravotných problémoch (ako napríklad syndróm nepokojných nôh), pomáhajú deťom s ADHD utíšiť sa a rovnako pôsobia pri postraumatickom šoku.