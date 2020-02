Tímea Gurová

Švédsko už viac ako sto rokov viac stromov vysadí ako zotne. Rozloha lesov sa zdvojnásobila

Severská krajina našla ideálnu rovnováhu medzi dopytom po dreve zo strany priemyslu a životným prostredím.

Vo Švédsku už od roku 1903 platí zákon, ktorý prikazuje zasadiť nové stromy po výrube existujúcich.

ŠTOKHOLM 4. februára – Švédsko patrí medzi najviac zalesnené krajiny sveta. Viac ako 70 percent jeho územia pokrývajú lesy a to aj napriek tomu, že drevársky priemysel patrí k jeho hlavnému odvetviu.

Za posledných sto rokov sa však nestalo, aby v krajine vyrúbali viac stromov, ako v nej pribudlo. Počet lesného porastu sa tak zdvojnásobil, píše The World Economic Forum. Pred sto rokmi však v štáte žilo len zlomok dnešnej populácie.

Drevárstvo je jedným z hlavných priemyselných odvetví. Švédi však stále dbajú na jeho udržateľnosť.

Do roku 1903 sa vo Švédsku intenzívne ťažilo drevo. Spôsobila to bytová výstavba, poľnohospodárstvo, drevo sa využívalo ako palivo a drevené uhlie ako zdroj energie pre železiarstvo. V krajine neexistoval zákon, ktorý by výrub dreva korigoval.

To sa však v tomto roku zmenilo a Švédi prijali prvý zákon o lesnom hospodárstve. Každý vysekaný strom sa musel nahradiť novým a zákon obmedzil aj množstvo dreva, ktoré bolo možné vyťažiť.

Pôvodné lesy sú len na severe

Dnes sa ročne vysadí približne 120 miliónov metrov kubických dreva, ale vyťaží 90 miliónov. O 90 rokov neskôr vyhlásili lesy za národný zdroj.

Až 70 percent rozlohy krajiny pokrývajú lesy.

Kritici tohto udržateľného lesníckeho modelu tvrdia, že sa takto vytvárajú podmienky pre komerčné lesy. Skutočne pôvodné švédske lesy, ktoré sú nedotknuté výrobou a lesníctvom, sú prítomné na severe krajiny.

Dochádza k ohrozeniu pôvodných živočíšnych a rastlinných druhov. Kritici volajú po zvýšení podielu chránených starých lesov zo 4 na 10 percent. Vysoký podiel lesov je však stále kľúčovým faktorom v boji proti klimatickej zmene.