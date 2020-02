TASR

Slovenské volejbalistky sa v novom vydaní svetového rebríčka zlepšili o 23 miest

Na snímke Slovenky sa tešia po zisku bodu počas osemfinálového stretnutia Slovensko - Taliansko na ME vo volejbale žien 2019 — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Lausanne 3. februára (TASR) - Slovenské reprezentantky sa v novom rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) vyšvihli o 23 miest dopredu na 29. priečku. Najnovší „renking“ je už založený na nových princípoch a mal by výrazne viac reflektovať reálnu silu jednotlivých reprezentačných družstiev.

V doterajších rebríčkoch patrili krajinám body len za výsledky z vybraných najvýznamnejších podujatí a ich kvalifikácií (OH, MS, Svetový pohár, Liga národov). Po novom sa budú brať do úvahy všetky výsledky z oficiálnych súťaží, a to od 1. januára 2019. Rebríček sa už nebude aktualizovať raz či dvakrát za rok, ale neustále.

Veľký skok žien, muži klesli

Slovenskí muži v porovnaní so „starým" rebríčkom klesli z 27. na 35. miesto. Dvanáste z konečného poradia vlaňajšieho domáceho šampionátu EuroVolley Slovenky si ale výrazne polepšili - z 52. pozície sa dostali do najlepšej tridsiatky.

Spomedzi európskych krajín patrí mužom SR v novom svetovom rebríčku 15. miesto, Slovenky sú v kontinentálnom porovnaní na 13. priečke. Informoval portál svf.sk.