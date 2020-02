TASR

Dnes o 08:30 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Sekera asistenciou prispel k víťazstvu Dallasu na ľade Rangers

Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera pomohol v noci na utorok v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Dallasu na ľade New Yorku Rangers.

Radosť hráčov Dallasu po výhre na ľade New York Rangers — Foto: TASR/AP

New York 4. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera pomohol v noci na utorok v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Dallasu na ľade New Yorku Rangers 5:3.

V 46. minúte po jeho strele dorazil puk do siete Corey Perry a zvýšil na 5:2 pre hostí. Bola to pre neho šiesta asistencia v sezóne, na konte má osem bodov (2+6) v 46 tohtosezónnych dueloch.

Sekera sa vrátil a asistoval

Tridsaťtriročný Sekera sa vrátil do zostavy Stars po tom, čo predchádzajúci zápas sledoval z tribúny ako zdravý náhradník. Proti Rangers odohral 17 minút, pripísal si dve strely a plusový bod.

Dvoma presnými zásahmi v prvej tretine sa na výhre Dallasu podieľal Joe Pavelski, oba dal v priebehu iba 16 sekúnd v početnej výhode. Dallas predtým v piatich zápasoch nevyužil 14 presiloviek. "Som rád, že nám to tam teraz padlo a nie iba raz," vyhlásil Pavelski.

Veľký návrat Johnsa

Brankár Anton Chudobin sa na triumfe podieľal 33 úspešnými zákrokmi. Na druhej strane nedochytal Henrik Lundqvist, ktorý inkasoval štyri góly z 15 striel a na začiatku tretej tretiny ho vystriedal bulharský rodák s ruským pasom Alexandar Georgiev. „Urobili sme pár chýb a žiaľ, nebol som schopný niektoré situácie vyriešiť v náš prospech. Nehrali sme zle, ale súper nás trestal za všetko,“ tvrdí Lundqvist.

Dallas poslal v druhej časti do náskoku 3:2 obranca Stephen Johns, ktorý skóroval prvýkrát od februára 2018. Celú minulú sezónu a prvých 47 duelov v tomto ročníku vynechal pre posttraumatické bolesti hlavy. „Špeciálne na tom je, že tu dnes boli aj moji rodičia. Veľmi mi v ťažkom období pomohli,“ márne sa bránil slzám Johns.

Hetrik netradičného strelca

V ďalšom zápase domáce Toronto podľahlo Floride 3:5. V drese hostí sa tromi gólmi blysol netradičný strelec Mark Pysyk. Obranca, ktorého prerobili na krídelníka a nastupuje vo štvrtom útoku Panthers, strelil premiérový hetrik vo svojej profiligovej kariére. Slovenský zadák Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy Maple Leafs.

Toronto síce viedlo na začiatku tretej tretiny 2:1, hostia však dali v priebehu necelých ôsmich minút tri góly a otočili skóre. Pysyk potom ešte spečatil triumf do prázdnej bránky. „Trošku som bol nervózny, či to trafím,“ smial sa po zápase Pysyk.

„Je to pre nás veľké víťazstvo. Dve tretiny sme nehrali to, na čo máme. Keď sme na začiatku tretej inkasovali, mohlo nás to položiť, ale dostali sme sa z toho a je skvelé, že sme to otočili.“

Čisté konto Elliotta

Maple Leafs okrem prehry prišli aj o brankára Frederika Andersena, ktorý po kolízii s Frankom Vatranom pre zranenie v hornej časti tela už od druhej tretiny nechytal. Zatiaľ nie je známa dĺžka jeho prípadnej absencie.

Brankár Brian Elliott si pripísal 16 úspešných zákrokov a čistým kontom priviedol Philadelphiu k víťazstvu 3:0 na ľade Detroitu. Bol to jeho druhý shutout v sezóne a jubilejný 40. v profiligovej kariére.

„Brian nemusel čeliť veľkému počtu striel, ale mal tam pár ťažkých zákrokov a všetky zvládol. Chlapci pred ním odohrali tiež dobrý zápas,“ tešil sa kouč hostí Alain Vigneault.

Najhorší tím súťaže Detroit nedal doma ani gól už v druhom dueli za sebou a ťahá šnúru deviatich prehier. "Snažím sa sústrediť na svoju prácu, ale sme v neľahkej situácii," povedal brankár Detroitu Jonathan Bernier, ktorý chytil 28 striel súpera.