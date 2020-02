TASR

Dnes o 08:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NBA: Dallas aj bez Dončiča uspel v Indiane, Miami si poradilo s Philadelphiou

Basketbalisti Miami Heat zdolali v noci na utorok v zámorskej NBA Philadelphiu 76ers.

Zľava: Ben Simmons z Philadelphie a Jimmy Butler z Miami — Foto: TASR/AP

New York 4. februára (TASR) - Basketbalisti Miami Heat zdolali v noci na utorok v zámorskej NBA Philadelphiu 76ers 137:106. V domácom drese sa najviac darilo Jimmymu Butlerovi, ktorý v zápase proti svojmu bývalému klubu nastrieľal 38 bodov a vylepšil si sezónne maximum.

Sixers, ktorí prehrali tretí duel za sebou, nepomohlo ani 29 bodov a 12 asistencií Joela Embiida. Miami nazbieralo v zápase iba tri straty, žiaden tím v priebehu sezóny nedokázal menej.

Istota a skvelý rytmus Butlera

Butler mal na svojom konte 23 bodov už do polčasu, premenil v zápase všetkých osem šestiek a na záverečnú štvrtinu už nemusel nastúpiť. „Súper sa snažil niečo urobiť, Jimmy to urobil. Vychádzala z neho istota, dostal sa do skvelého rytmu,“ ocenil svojho zverenca podľa ESPN tréner Miami Erik Spoelstra.

Svojmu bývalému zamestnávateľovi čelil aj najlepší hráč minuloročného finále Kawhi Leonard. Spurs sa na svojho bývalého hráča dobre pripravili a po polčase viedli na palubovke Clippers o deväť bodov, no napokon prehrali 105:108. Leonard dal 22 bodov a ukončil tak deväťzápasovú sériu, pri ktorej zaznamenal aspoň 30 bodov. Paul George dodal k 19 bodom sezónne maximum 12 doskokov.

Dallas potiahol Porziňgis

Dallas bez Luku Dončiča prekvapujúco uspel v Indiane 112:103. Súboj pobaltských pivotov vyznel lepšie pre Lotyša Kristapsa Porziňgisa, ktorý nazbieral 38 bodov a 12 doskokov. Domácim nestačilo 26 bodov a 12 doskokov Litovca Domantasa Sabonisa.

„Som hrdý na svoju obranu, no Sabonis mal proti mne tiež skvelé ťahy. Držal ma nakrátko v šestke, pri mnohých strelách proti nemu som bol o polkrok pomalší. Som rád, že sme zvíťazili,“ povedal podľa AP Porziňgis.

Brooklyn sa bez problémov dokázal vyrovnať s absenciou Kyrieho Irvinga a Phoenix zdolal 119:97. Caris LeVert si vyrovnal kariérne maximum 29 bodov.