TASR

Dnes o 13:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hrošovský pätičkou rozhodol o triumfe Genku: Som veľmi šťastný

Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský si cez víkend otvoril strelecký účet v najvyššej belgickej súťaži.

Patrik Hrošovský — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel 3. februára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský si cez víkend otvoril strelecký účet v najvyššej belgickej súťaži. Svojím gólom rozhodol o víťazstve Genku v sobotňajšom domácom zápase 24. kola Jupiler League nad Charleroi 1:0.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar sa strelecky presadil v 39. minúte, keď po prihrávke Junju Ita efektnou pätičkou prekonal súperovho brankára. „Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo skórovať, bol to môj prvý gól za KRC Genk. Vďaka nemu sme vyhrali tento náročný zápas. Rozbehli sme ho výborne, snažili sme sa o vysoké napádanie, často sme držali loptu a dali gól, čo bolo dôležité," hodnotil zápas Hrošovský pre klubovú televíziu.

Poistili si šieste miesto

Genk ešte pred jeho gólom nevyužil veľkú šancu na skórovanie, keď obranca Jere Uronen nepremenil v 15. minúte pokutový kop. Domáci však duel výsledkovo zvládli a v tabuľke si poistili šieste miesto. Na svojho sobotňajšieho súpera, ktorému patrí piata priečka, strácajú už iba štyri body.

„Vybojovali sme prvé domáce víťazstvo v novom kalendárnom roku. Nedali sme síce penaltu, ale to sa vo futbale stáva, dôležité je, že to s nami nezamávalo a zvládli sme to. Dosiahli sme veľmi dôležitú výhru, súper je v tabuľke pred nami, je to kvalitný tím, vedeli sme, že predtým neprehral 13 zápasov v sérii. V našom výkone nebolo všetko ideálne, sme však skutočne šťastní, že sme ich dokázali zdolať. Pristúpili sme k tomu zápasu správnym spôsobom, každý robil na ihrisku, čo mal. Musíme v tomto trende pokračovať," dodal účastník EURO 2016, ktorý hral za domácich do 73. minúty, keď ho vystriedal Kristian Thorstvedt.