Vôňa dažďa nás zbavuje stresu. Pozrite si, aké priaznivé účinky majú na nás dažďové kvapky

Ľubomíra Somodiová

Pre milovníkov prechádzok v daždi je tu pozitívna správa. Táto aktivita redukuje stres a má mnoho ďalších priaznivých účinkov.

BRATISLAVA 3. februára - Keď začne pršať, mnohí ľudia by najradšej nevystrčili z domu ani pätu. Ale pozor, prechádzka v daždi môže byť liečebným procesom. Ľudská myseľ sa kráčaním v upršanom počasí upokojí a znižuje sa hladinu stresu v organizme. To všetko vďaka vôni, ktorá sa uvoľňuje počas toho, ako dažďová kvapka dopadne na vysušenú zem. Píše web The Gardening Soul.

Petrichor

Odborne sa tomuto javu hovorí, petrichor. V 60-tych rokoch ho skúmali dvaja austrálski vedci Isabella Joy Bearová a Richard Grenfell Thomas.

Prišli na to, že počas dlhotrvajúceho sucha rastliny vylučujú oleje, ktoré sú postupne absorbované kameňmi a zmiešajú sa so zemou. Keď začne pršať, tieto látky sa miešajú s geosmínom, zlúčeninou, ktorá je produkovaná baktériami, ktoré žijú v pôde. Tieto látky sa navyše môžu miešať s aerosólmi a ozónom.

Biely šum

Nielen vôňa, ale aj zvuk dažďa pomáha človeku uvoľniť sa a relaxovať. Poznáte tie rána, keď za dážď bubnuje za oknami, vy ste pod perinou a nechce sa vám vstať? Alebo patríte k skupine ľudí, ktorí si púšťajú zvuky dažďa, keď sa snažia zaspať? Dážď pôsobí ako biely šum, jednoduchý monotónny zvuka prekryje rušivé zvuky a pôsobí upokojujúco.

Ďalšie priaznivé účinky

Vysoká vlhkosť udržuje pokožku a vlasy zvlhčené. Keďže je klasický dážď zásaditý, je vynikajúci pre kožu na temene hlavy.

ako počas priaznivého počasia. Dažďové kvapky absorbujú prach a mikróby, takže vzduch je čistejší.

takže vzduch je čistejší. Keď prší, vonku je oveľa menej ľudí, a tak máte väčší priestor na pohyb.

Preto sa nabudúce nebojte zmoknúť a vyjsť do ulíc.