Tipsport liga: Banská Bystrica sa po triumfe nad Budapešťou dostala na čelo tabuľky

Hokejisti Banskej Bystrice sa dostali na čelo tabuľky Tipsport Ligy.

Na snímke zľava Ján Brejčák (Banská Bystrica) a Brúnó Kreist (Újbuda) — Foto: TASR/Ján Krošlák

Bratislava 2. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice sa dostali na čelo tabuľky Tipsport Ligy. V nedeľnom zápase 47. kola doma zdolali MAC Újbuda 4:2 a pred druhým Slovanom Bratislava majú dvojbodový náskok a duel k dobru.

„Belasí" mali v nedeľu voľno, najbližšie sa predstavia až 12. februára doma proti MAC. Slovan, Banská Bystrica aj tretie Košice už majú istú účasť v play off. V dobrej forme je Zvolen, ktorý doma deklasoval Nové Zámky 6:0 a pripísal si piaty triumf za sebou a v tabuľke figuruje na 5. priečke.

Naopak, v rozpačitých výkonoch pokračuje Liptovský Mikuláš. V Trenčíne prehral 0:2 po dvoch zásahoch Borisa Sádeckého v závere duelu. Liptáci v novom roku získali iba sedem bodov z desiatich zápasov a sú suverénne posledný v lige, na predposlednú Detvu strácajú dvanásť bodov.

Bystričania si poradili s Budapešťou

V prvej tretine sa nehral oku lahodiaci hokej, oba tímy sa zamerali na dobrý forčeking a pozorné bránenie. Viac šancí mali domáci hokejisti, v druhej minúte podnikol nebezpečný výpad dopredu Brejčák, no Bernarda neprekonal a nepochodil pred ním o pár sekúnd neskôr z dvoch metrov ani Kabáč.

Na snímke zľava Jordon Southorn (Banská Bystrica), Barnabás Majoross (Újbuda) a brankár Banskej Bystrice Tyler Beskorowany Foto: TASR/Ján Krošlák

Zaujímavým bekhendom sa neskôr prezentoval Bartánus, tiež však recept na gólmana hostí nenašiel. Budapešť sa snažila o rýchle kontry, Beskorowany sa musel mať na pozore po koncovkách Branceho Orbána a Majorossa. Bystričania nevyužili ani presilovku, keď v nej prakticky vôbec nehrozili.

Majster ani na začiatku druhej tretiny počas druhej presilovky v zápase nedokázal výraznejšie ohroziť gólmana Bernarda. Ten mal úspešný zásah až v hre piatich proti piatim po dobrej strele Hickmotta z metra. Tretia presilovka však už „baranom“ vyšla, v 28. minúte sa pekne preštrikoval až pred brankára Ihnačák a hoci neuspel, z následnej dorážky sa to podarilo dôraznému Bartánusovi.

Odpoveď hostí mohla byť rýchla, ak by po peknej kontre prekonal Beskorowanyho voľný Bodó. Mrzieť ho to príliš nemuselo, pretože v 33. minúte vyrovnal zo skrumáže zblízka Pitt a bolo 1:1. Tento stav dlho nevydržal, pretože o 56 sekúnd predviedol peknú individuálnu akciu Lamper a zavŕšil ju aj pekným gólom na 2:1.

No a o ďalších 41 sekúnd sa menil stav na 3:1, uvoľnil sa totiž Kabáč a švihom účinne zakončil. V rozpätí 97 sekúnd teda padli pod Urpínom tri góly. Do prestávky mal ešte dobrú možnosť na domácej strane Jääskeläinen. Mieril do žŕdky a potom i hostia, konkrétne Bodó a Klempa, no bystrický brankár znovu podržal svoj tím.

Na začiatku tretej tretiny mohli pridať štvrtý gól Banskobystričania, dostali sa do dvoch prečíslení, ale Bernarda neprekonali Hohmann a Lamper. Neskôr sa dopredu predral i Kabáč, nemal však presnú mušku. Budapešť si vytvorila tlak v presilovke, ale po chybe mohla aj pykať, ak by v oslabení využil sólo Ihnačák.

Na snímke zľava Brúnó Kreisz (Újbuda) a Jordon Southorn (Banská Bystrica) Foto: TASR/Ján Krošlák

V 51. minúte sa zoči – voči Bernardovi nepresadil Mlynarovič a z ďalšieho brejku ho neskôr nepokoril ani Jääskeläinen. Hostí tieto okamihy posilnili a znížili v 56. minúte. Z dorážky bol úspešný v páde Strech. Záver duelu bol teda dramatický, maďarský celok odvolal brankára, hral v šestici, no nedokázal vyrovnať. Naopak inkasoval štvrtý gól do prázdnej bránky z hokejky Gabora.