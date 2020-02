Klaudia Fiolová

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pódium na Super Bowle ovládla dcéra Jennifer Lopez. Svojím spevom uchvátila publikum aj svet

Len 11-ročná Emme tak mala svetový debut.

Na pódiu Super Bowl sa objavila Jennifer Lopez s dcérou Emme — Foto: Instagram@glamourpoland

MIAMI 3. februára - Počas prestávky Super Bowlu v Miami sa na pódiu objavili tie najväčšie spevácke talenty. Ako už býva zvykom, každý rok organizátori prekvapia fanúšikov hudobnými vystúpeniami. Tentokrát si vybrali latinskoamerické krásky Jennifer Lopez a Shakiru. Finále zámorskej ligy amerického futbalu v polčase ovládli známe hity obľúbených speváčok.

Zaspievala najväčší mamin hit

Najskôr vystúpila Shakira, ktorá roztancovala publikum. Neskôr ju vymenila Jennifer Lopez, ktorá odpálila veľkú šou. Nikto ale nečakal, že na konci jej vystúpenia sa objaví na pódiu jej dcéra, Emme Muñiz. Mladá slečna očividne zdelila talent po svojej slávnej mame. Spolu s detským orchestrom zaspievala skladbu jej matky Let’s Get Loud, ktorá pred rokmi odštartovala jej kariéru. Medzinárodný debut talentovanej dcéry Jennifer Lopez tak sledovalo viac ako 100 miliónov divákov po celom svete.

Talent má po mame

Na internete sa už dávnejšie objavilo video, ktoré zachytáva spev len 11-ročnej Emme. Vtedy bezchybne zaspievala veľký hit od Alicie Keys If I ain't got you.

Video sa okamžite začalo šíriť po sociálnych sieťach a dôvod je celkom pochopiteľný. Neuveriteľný talent a prekrásny hlas, ktoré dcéra slávnej mamy predviedla. Jennifer dokonca v závere videa poznamenala, že dcére asi bude musieť dať priestor vystúpiť počas jej turné. Emme je jedným z dvojčiat, ktoré Jennifer porodila ešte v roku 2008. Jej bratom je Max, ktorý vyzerá ako verná kópia svojho otca, latinskoamerickej superstar Marca Anthonyho.