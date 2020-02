TASR

NFL: Kansas City triumfoval v Super Bowle, Mahomes sa stal najužitočnejším hráčom

Hráči Kansasu City Chiefs triumfovali v Super Bowle LIV.

Patrick Mahomes a Tyrann Mathieu z Kansas City Chiefs sa radujú zo zisku Super Bowlu — Foto: TASR/AP

Miami Gardens 3. februára (TASR) - Hráči Kansasu City Chiefs triumfovali v Super Bowle LIV. Vo finále najprestížnejšej ligy amerického futbalu NFL na Hard Rock Stadium v Miami Gardens zdolali San Francisco 49ers 31:20 a získali druhú Trofej Vincea Lombardiho po roku 1970.

Kansas City vstúpil do play off ako druhý najvyššie nasadený tím konferencie AFC s bilanciou 12-4. Vo vyraďovacej fáze si v divíznom kole poradil s Houstonom Texans 51:31 a v konferenčnom finále s Tennessee Titans 35:24. Do Super Bowlu sa prebojoval tretíkrát v histórii, hneď v premiérovom v roku 1967 nestačil na Green Bay Packers, o tri roky neskôr pokoril Minnesotu Vikings.

San Francisco šiesty Super Bowl nepridalo

San Francisco bolo dokonca najvyššie nasadeným tímom konferencie NFC, v základnej časti dosiahlo bilanciu 13-3. V divíznom kole play off vyradilo Minnesotu 27:10, v konferenčnom finále Green Bay 37:20.

V Super Bowle sa predstavilo po siedmy raz v histórii, pri predchádzajúcej účasti v roku 2013 podľahlo Baltimoru Ravens. Predtým päťkrát uspelo: dvakrát nad Cincinnati Bengals (1982, 1989), raz nad Miami Dolphins (1985), Denverom Broncos (1990) i San Diegom Chargers (1995).

Pred súbojom týchto dvoch tímov neexistoval jednoznačný favorit a potvrdil to aj priebeh prvého polčasu. V jeho koncovke sa podarila big play San Franciscu, ale zastavil ju faul a na prestávku sa išlo za nerozhodného stavu 10:10. Druhé dejstvo otvoril útok 49ers, ktorí vyťažili field goal.

Rozhodujúci moment na konci zápasu

Následne rozohrávač Chiefs Patrick Mahomes hodil prvú interception v play off v kariére a súper odpovedal touchdownom. Mahomes aj v nasledujúcom nádejnom drive hodil interception, túto príležitosť však už San Francisco nevyužilo a to sa ukázalo ako zlomový moment zápasu.

Kansas City znížil a necelé tri minúty pred koncom riadneho hracieho času sa dostal do vedenia ďalším touchdownom, ktorý potvrdil videorozhodca. San Francisco muselo všetko staviť na jednu kartu a v zúfalej snahe hodil jeho quarterback Jimmy Garoppolo interception a Chiefs z toho vyťažili svoj tretí touchdown vo štvrtej štvrtine.

Mahomes stal prvým hráčom, ktorý získal titul aj ocenenie pre Najužitočnejšieho hráča (MVP) Super Bowlu vo veku mladšom ako 25 rokov. "Nikdy sme nestratili vieru. Ani na okamih nebolo v tomto mužstve nikoho, kto by dal hlavu dole," povedal Mahomes bezprostredne po zápase. Kansas City otočil v play off dvojciferné manko vo všetkých troch stretnutiach a celkové prvenstvo dosiahol presne po 50 rokoch.