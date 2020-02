TASR

NHL: Pánik aj Tatar bodovali, no Washington aj Montreal prehrali

Slovenský hokejový útočník Richard Pánik zaznamenal jednu asistenciu v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL, gólom a asistenciou sa blysol aj Tomáš Tatar.

Zľava: Sidney Crosby z Pittsburghu a Alexander Ovečkin z Washingtonu — Foto: TASR/AP

New York 2. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil gól a pridal jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral v nedeľňajšom domácom dueli NHL s Columbusom 3:4. Pre dvadsaťdeväťročného krídelníka to bol už 20. presný zásah v prebiehajúcej sezóne, na konte má aj 29 asistencií v 54 zápasoch. Bodovo sa presadil aj Richard Pánik, ktorý zaznamenal asistenciu, ale jeho Washington podľahol Pittsburghu rovnako 3:4.

Canadiens prehrávali v polovici stretnutia s Blue Jackets 0:2, keď Nick Suzuki zachytil na útočnej modrej čiare nepresnú rozohrávku hostí a po prihrávke Brendana Gallaghera namieril Tatar výstavne do ľavého horného rohu bránky. Slovenský krídelník skóroval v treťom zápase za sebou, minimálne bod si pripísal vo štvrtom stretnutí v sérii.

Tatar treťou hviezdou zápasu

Stal sa prvým hráčom „Habs" od Briana Giontu (2009/2010, 2010/2011), ktorý dokázal pokoriť 20-gólovú hranicu v oboch svojich prvých dvoch sezónach v drese Montrealu. Tatar si okrem presného zásahu pripísal aj asistenciu pri góle Shea Webera z 59. minúty a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.

V ňom odohral takmer 18 minút s dvoma strelami na bránku, mínusovým bodom, dvoma bodyčekmi a menším trestom za sekanie. Montreal po dvoch víťazstvách nedokázal pridať ďalšie a vidina play off sa mu vzďaľuje, na poslednú postupovú pozíciu vo Východnej konferencii stráca osem bodov. „Nemyslím si, že nás súper prevýšil. Bol to tesný zápas, rozdiel bol iba v tom, kto urobil viac chýb,“ zhodnotil zápas tréner Canadiens Claude Julien.

Columbus sa posunul už na tretie miesto v Metropolitnej divízii

V drese Columbusu, ktorý natiahol bodovú šnúru na osem stretnutí, sa dvomi gólmi a asistenciou blysol center Pierre-Luc Dubois. Blue Jackets sa posunuli už na tretiu priečku v Metropolitnej divízii, keď o bod preskočili New York Islanders.

„Sú to v tejto fáze sezóny preteky o to, kto sa dostane do play off. Každý deň sa pozriete na výsledky súperov a zdá sa vám, že susedné tímy v tabuľke nikdy, alebo veľmi málo prehrávajú. Preto je skvelé, že sme po prestávke dokázali bodovať v dvoch dueloch s tímami, ktoré bojujú o postup,“ povedal Dubois pre nhl.com.

Pánik prihral na gól, no Washington prehral

Do kanadského bodovania sa zapísal aj Pánik, 28-ročný krídelník v zápase s Pittsburghom prihral v 11. minúte na úvodný gól Larsa Ellera. V prebiehajúcej sezóne má na konte sedem gólov a šesť asistencií. Slovenský útočník odohral vyše osem minút, počas ktorých rozdal aj štyri bodyčeky a zaznamenal plusový bod.

Capitals napokon podľahli Pittsburghu 3:4, Penguins tak dokázali vyhrať jubilejný 50. súboj v základnej časti medzi Sidney Crosbym a Alexandrom Ovečkinom. Kapitán hostí Crosby zaznamenal asistenciu, jeho rival Ovečkin nebodoval.

„Bol to jeden z tých zápasov, ktorý má obrovskú intenzitu a je plný emócií, zo psychickej stránky akoby duel play off. V oboch tímoch je veľa hráčov, ktoré už tieto konfrontácie v minulosti zažili, a tí noví hneď pocítia ten špeciálny náboj a rýchlo sa do toho dostanú,“ poznamenal Crosby.

Víťazný gól Pittsburghu strelil Tanev

Víťazný gól „tučniakov“ strelil Brandon Tanev, k ôsmej výhre Pittsburghu z uplynulých desiatich zápasov výrazne pomohol aj brankár Matt Murray, ktorý zneškodnil 29 striel súpera a predĺžil si najdlhšiu osobnú víťaznú šnúru v tomto ročníku na šesť zápasov.

V ďalšom stretnutí Carolina zdolala Vancouver 4:3 po samostatných nájazdoch, autorom víťazného bol veterán Justin Williams. Canucks nepomohli k triumfu ani dva góly Eliasa Petterssona.