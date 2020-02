TASR

Žiaci základných a stredných škôl si užívajú deň voľna, majú polročné prázdniny

Na ilustračnej snímke budova Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku (SOŠPaSnV) v Trnave — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 3. februára (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl si v pondelok užívajú deň voľna. Dôvodom sú polročné prázdniny. V piatok (31. 1.) si z rúk svojich učiteľov prevzali výpisy slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok.

„Výpis nie je verejnou listinou, čo znamená, že ho nie je možné použiť ako oficiálny dokument a nie je nevyhnutné ho škole vrátiť. Vydanie výpisu hodnotenia je pre školy povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona,“ uviedol rezort školstva. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia a následne sa musí vrátiť.

Čakajú ich jarné prázdniny

V školskom roku 2019/2020 dostalo polročné vysvedčenie vyše 480 100 žiakov na základných a špeciálnych základných školách a 212.776 stredoškolákov na stredných školách v dennej aj externej forme štúdia. Po dni voľna sa žiaci do lavíc vrátia v utorok (4. 2.).

Po polročných prázdninách čaká žiakov ďalšie voľno v rámci jarných prázdnin. Ako prví ich absolvujú žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 17. do 21. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja, a to od 24. do 28. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci Prešovského a Košického kraja v termíne od 2. do 6. marca.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej stránke www.minedu.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.