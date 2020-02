Pozrite si časozberné video, ako vznikala čínska nemocnica proti koronavírusu. Postavili ju za 10 dní

TASR, Dobré noviny

Stavba novej nemocnice — Foto: TASR/AP, Facbeook/People‘s Daily

WU-CHAN 3. februára - Poriadne sa poponáhľali. Čína, ktorá v posledných týždňoch žije v strachu z koronavírusu, expresne rýchlo postavila veľkú nemocnicu s kapacitou 1000 lôžok. Trvalo im to iba desať dní.

Čínsky vládny Ľudový denník zároveň zverejnil aj časozberné video celej výstavby. Tá sa začala 23. februára, pričom pôvodne ju chceli dokončiť už za 6 dní. V nemocnici Chuo-šen-šan by prvých pacientov mali ošetriť už dnes, ako uviedla agentúra Nová Čína, už v nedeľu tam dorazilo 1400 vojenských lekárov.

Vo Wu-chane zároveň prebieha výstavba ďalšej nemocnice. Do nej by sa malo zmestiť 1300 až 1500 pacientov a hotová by mala byť vo štvrtok. Čínska vláda zároveň podporuje výstavbu ďalších nemocníc v regióne Chu-pej.

Doposiaľ si vyžiadal 361 obetí

Epidémia nového koronavírusu si v Číne vyžiadala ďalších 57 obetí — s výnimkou jednej boli všetky hlásené z provincie Chu-pej. Celkový počet potvrdených úmrtí na koronavírus 2019-nCoV v Číne tak stúpol na 361, informovali v pondelok svetové agentúry s odvolaním sa na centrálnu zdravotnícku komisiu.

Mimo Čínu bol koronavírus 2019-nCoV doteraz zaznamenaný v 24 krajinách, kde sa ním nakazilo vyše 150 ľudí. Prvú obeť za hranicami Číny hlásili Filipíny, kde cez víkend zomrel Číňan z mesta Wu-chan.

V snahe obmedziť šírenie vírusu čínske úrady v nedeľu oznámili opatrenia zamerané na uzavretie deväťmiliónového mesta Wen-čou ležiaceho na východnom pobreží krajiny asi 800 kilometrov od Wu-chanu, považovaného za ohnisko epidémie. Opatrenia zahŕňajú uzatvorenie ciest a obmedzenie pohybu obyvateľov.