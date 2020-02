TASR

Dnes o 08:32 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Skvelý Halák potiahol Boston za víťazstvom, Tatar strelil už 19. gól v sezóne

Slovenský brankár Jaroslav Halák sa 25 zákrokmi podieľal na triumfe hokejistov Bostonu v NHL na ľade Minnesoty Wild, triumfovali aj Tatar s Montrealom a Černák s Tampou.

Jaroslav Halák — Foto: TASR/AP

New York 2. februára (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák sa 25 zákrokmi podieľal na triumfe hokejistov Bostonu v NHL na ľade Minnesoty Wild 6:1. Mal 96,2-percentnú úspešnosť zásahov a dosiahol svoje trináste víťazstvo v sezóne.

Obranca a kapitán hostí Zdeno Chára odohral 19:51 minúty bez bodového zápisu, Bruins uspeli vo štvrtom z predchádzajúcich piatich zápasov. Gólom a dvoma asistenciami potiahol Boston Čech David Pastrňák, ktorý figuruje na čele poradia kanonierov profiligy s 38 presnými zásahmi.

Tatar gólom pomohol k výhre Canadiens

Útočník Tomáš Tatar prispel gólom k domácej výhre Montrealu Canadiens nad Floridou Panthers 4:0. Pre dvadsaťdeväťročného krídelníka to bol už 19. presný zásah v sezóne, na konte má aj 28 asistencií. Montreal vyhral druhý zápas za sebou, Florida prišla o sériu šiestich víťazstiev.

„Súper je jeden z najlepšie zakončujúcich tímov v súťaži. Povedali sme si, že musíme hrať oveľa lepšie v defenzíve, ak chceme uspieť v tomto stretnutí. Splnili sme to,“ povedal tréner Claude Julien, ktorý viedol Montreal jubilejný 400. v kariére.

Price sa posunul v historickej tabuľke Montrealu

Duel bol zároveň súbojom dvoch najlepšie platených brankárov v súťaži Careyho Pricea a Sergeja Bobrovského. Kanaďan si v zápase pripísal 29 zákrokov, tretie čisté konto v sezóne a 47. v kariére. V tomto ukazovateli sa v historickej tabuľke klubu posunul pred Kena Drydena.

„Je to pre mňa výnimočný moment. S Kenom som sa rozprával počas mojej tretej sezóny v NHL, keď veci nešli tak, ako by mali, a on mi pomohol. Som mu za to veľmi vďačný,“ povedal podľa TSN Price.

Černák pri triumfe Tampy s dvomi pluskami

Tampa Bay vyhrala v aréne San Jose 3:0, hosťujúci obranca Erik Černák odohral 19:11 min, konto si obohatil o dva plusové body a štyri strely na bránku. Toronto zdolalo na vlastnom ľade Ottawu 2:1 po predĺžení, obranca Martin Marinčin absolvoval v domácom drese 15:36 min s jedným mínusovým bodom.

Rozhodujúci gól dal 66 sekúnd pred koncom predĺženia Mitch Marner. „Nikto si zrejme nemyslel, že môžem vystreliť práve odtiaľ, kde som bol. Našťastie to tam padlo,“ tešil sa strelec víťazného gólu.

Edmonton rozstrieľal Calgary

Hokejisti Buffala Sabres zvíťazili doma nad Columbusom Blue Jackets 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 61. minúte Jack Eichel. Buffalo ukončilo trojzápasovú sériu prehier, Columbus prehral prvýkrát po šiestich stretnutiach. Vancouver vyhral na ľade New Yorku Islanders 4:3 tiež po predĺžení, v 61. minúte rozhodol Quinn Hughes. Canucks natiahli víťaznú sériu na päť duelov.

Dallas bez zraneného obrancu Andreja Sekeru vyhral na ľade New Jersey 3:2 pp, rozhodol Joe Pavelski v čase 1:36 min predĺženia. Edmonton rozstrieľal domáce Calgary 8:3. Štyri asistencie si pripísal najproduktívnejší hráč súťaže Leon Draisaitl, Connor McDavid sa prezentoval dvoma gólmi. Oilers zvíťazili v ôsmom z predchádzajúcich jedenástich vystúpení.