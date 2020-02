TASR

Dnes o 11:28 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Florbalisti Slovenska v kvalifikácii na MS deklasovali Talianov

Slovenskí florbaloví reprezentanti triumfovali aj vo svojom druhom zápase kvalifikácie MS.

Momentka zo zápasu Taliansko - Slovensko — Foto: IFF

Poprad 31. januára (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti triumfovali aj vo svojom druhom zápase kvalifikácie MS. V piatkovom stretnutí D-skupiny na turnaji v Poprade rozdrvili Taliansko 19:1 a so štyrmi bodmi sú na čele tabuľky o skóre pred druhým Nórskom.

Zverenci trénera Radomíra Mrázka triumfovali v prvom zápase nad Maďarskom 14:3. V kvalifikačnej D-skupine si v nedeľu 1. februára zahrajú proti Nórsku o prvé miesto v skupine, v nedeľu 2. februára ich čaká zápas o konečné umiestnenie proti súperovi z C-skupiny. Z celého turnaja postúpia na MS tri najlepšie tímy - obaja finalisti, plus víťaz súboja o 3. miesto.

19-gólová kanonáda

Slovenskí florbalisti potvrdili úlohu veľkého favorita už v úvodnej tretine. V 1. minúte viedli 2:0, v štvrtej už 4:0 a po desiatich minútach 6:0. Skóre narastalo aj ďalej, už v 11. minúte skompletizoval hetrik Dudovič a Slováci išli do prestávky s dvojciferným náskokom 11:0.

V druhom dejstve kanonáda trochu ustala a v 36. minúte za stavu 0:13 zaznamenali čestný úspech aj Taliani. V ďalšom priebehu však pridali domáci ešte šesť gólov a jednoznačne zvíťazili 19:1. Dudovič zakončil duel so štyrmi gólmi a tromi asistenciami, tri góly a tri prihrávky zaznamenal Ujhelyi a hetrik strelil aj Gál.

Európska kvalifikácia MS - turnaj v Poprade - D-skupina: Taliansko - Slovensko 1:19 (0:11, 1:3, 0:5) Góly: 36. Amato (Richard) - 1. Kubovič (Dudovič), 1. Ujhelyi (Pažák), 4. Pažák (Ujhelyi), 4. Dudovič (Gál), 10. Dudovič (Ujhelyi), 10. Kvasnica (Virga), 11. Dudovič (Gašparík), 14. Ujhelyi (Machara), 15. Bulko (Kvasnica), 16. Grlický (Machara), 20. Gál (Řezanina), 25. Ujhelyi (Machara), 29. Řezanina (Kubovič), 37. Gašparík (Dudovič), 42. Dudovič (Kvasnica), 47. Čonka-Skyba (Pažák), 48. Gajdoš (Hatala), 53. Gál (Dudovič), 57. Gál (Ujhelyi). Rozhodovali: Leholk, Jorgensen, vylúčení: 4:0, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 787 divákov. Zostava SR: Klobučník (Mazák) - Řezanina, Gašparík, Machara, Kozák, Hatala, Bulko, Kelemen, Šefčík - Gál, Kubovič, Dudovič - Pažák, Grlický, Ujhelyi - Kvasnica, Gajdoš, Virga - Čonka-Skyba

Hlasy po zápase (zdroj: SZFB):

Radomír Mrázek, tréner SR: „Za celý zápas by som našiel osem až desať situácií, ktoré boli zlé. To je na šesťdesiat minút super. Skóre zodpovedalo priebehu duelu a možno mohlo byť ešte vyššie. Nemá zmysel premýšľať nad tým, že sme Nórov ešte nikdy na veľkom podujatí nezdolali. Je to šport a predvedieme všetko, čo je v našich silách. Očakávam dobrý zápas, preženieme ich a uvidíme, ako na tom budú.“

Lukáš Ujhelyi, útočník SR: „Bolo dôležité, že sme dobre naskočili do zápasu a zo začiatku sa netrápili. Teraz sa treba dobre vyspať a pripraviť sa na zajtrajší náročný zápas proti Nórom. Musíme hrať zodpovedne, zbytočne nestrácať loptičky, na tom bude veľa záležať. Diváci sú skvelí a veľmi sa teším na domácu atmosféru, ktorú nám, verím, pripravia aj pri vrchole kvalifikácie. Dúfam, že sa po včerajšku a dnešku ešte vystupňuje.“

Tomáš Kvasnica (útočník SR): „Zápas hodnotím pozitívne, lebo sme vyhrali, hoci v druhej tretine sme tam mali menší výpadok. Super sme si rozumeli s chalanmi vo formácii a vďaka tomu som aj dal gól. Myslím si, že dnes to bolo o niečo lepšie ako včera. Diváci boli fantastickí a očakávam, že zajtra ich príde ešte viac. Na Nórov by mohla platiť kombinačná hra, musíme sa tlačiť do streľby, nestrácať zbytočne loptičku a musíme počúvať trénerove pokyny.“