TASR

Dnes o 10:23 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Paulína Fialková chce na MS úspech: Ciele sa nezmenili, sú najvyššie

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková absolvuje prípravu na blížiace sa majstrovstvá sveta v rakúskom Obertilliachu.

Na snímke slovenská reprezentantka Paulína Fialková — Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 31. januára (TASR) – Slovenská biatlonistka Paulína Fialková absolvuje prípravu na blížiace sa majstrovstvá sveta v rakúskom Obertilliachu. Alpské stredisko sa nachádza v nadmorskej výške 1400 metrov.

Destináciu si zvolili pre podobné podmienky s dejiskom šampionátu, ktorý sa uskutoční 13.-23. februára v talianskej Anterselve v nadmorskej výške 1600 metrov nad morom. V Rakúsku slovenské reprezentantky strávia desať dní (od 1.2 do 10.2), spolu s Paulínou Fialkovou tam absolvujú prípravu aj ďalšie Slovenky - Ivona Fialková, Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková.

Príprava v domácom stredisku

„Anterselva je známa svojou vysokou nadmorskou výškou, takže aj preto sme sa rozhodli pre sústredenie v Obertilliachu, ktorá je iba hodinu vzdialená od Anterselvy. Je to naše domáce stredisko, kde som sa vždy dobre pripravila na vrchol sezóny. Verím, že nám vyjde počasie a vygradujeme dobrú formu. Čaká ma "makačka", nebude to jednoduché, ale verím tomu, že sa dobre pripravím a budem hlavne po zdravotnej stránke v poriadku," uviedla na piatkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici Paulína Fialková.

Ambície slovenskej ženskej biatlonovej reprezentácie závisia hlavne od výsledkov sestier Fialkových. Okrem Paulíny sa v Anterselve predstaví aj jej mladšia sestra Ivona, ktorá je v súčasnosti druhá najlepšia slovenská biatlonistka v rebríčku Svetového pohára.

Ďalej na šampionát pocestujú Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková, otázny je ešte štart prípadnej piatej ženy v slovenskom družstve pre prípad, že by Paulína vynechala účasť v niektorej zo štafiet.

Ciele Paulíny Fialkovej sa nezmenili

„Moje ciele sa nezmenili, zostávajú najvyššie. Chcela by som dosiahnuť najvyššie pódiové umiestnenie a robím pre to maximum. Verím, že sa prikloní na moju stranu aj šťastie a podarí sa mi to. Preteky na majstrovstvách sveta sú ako každé iné, konkurencia je taká istá ako aj v iných pretekoch Svetového pohára a stredisko je rovnako známe, chodíme tam predsa roky. Takže chcem byť v tomto psychickom nastavení, že by to nemali byť iné preteky ako bežné vo "sveťáku". Do každých pretekov dávam maximum, inak tomu nebude ani v Anterselve," dodala P. Fialková.

Vyjadrila sa i k náročným tratiam v tomto talianskom stredisku: „Viac menej sú tiahle, nie sú tam prudké stúpania a zjazdy. Každý meter sa musí "makať", nie je veľa miest, na ktorých sa dá oddýchnuť. Streľby budú zaujímavé, zvykne sa totiž na strelnici točiť vietor. Verím teda, že budú hlavne dobré podmienky na strelnici, inak to bude pre všetky pretekárky veľmi náročné.“