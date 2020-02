TASR

Dnes o 09:55 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Zimné prestupové obdobie sa skončilo: Pozrite sa, kto na poslednú chvíľu zmenil klub

Zimné prestupové obdobie sa skončilo, v posledný deň sa udialo viacero prestupov a hosťovaní.

Emre Can — Foto: TASR/AP

Brémy 31. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Werder Brémy reagoval na problémy v ofenzíve a v posledný deň zimného prestupového obdobia angažoval Davieho Selkeho z konkurenčnej Herthy Berlín. Dvadsaťpäťročný útočník prišiel na Weserstadion na hosťovanie do júna 2021.

Selke v Brémach pôsobil v rokoch 2013-2015, teraz by mal nahradiť Niclasa Füllkruga, ktorý si roztrhol väzy v kolene a pravdepodobne bude chýbať až do konca sezóny. Werder má po hosťovaní právo na trvalý prestup, podľa nemeckých médií by sa mala suma pohybovať v rozmedzí 12-15 miliónov eur.

Selke odštartoval kariéru v Hoffenheime a okrem Brém a Herthy pôsobil aj v Lipsku. V bundeslige nastúpil na 130 duelov, v ktorých strelil 27 gólov a pridal 19 asistencií. Informovala agentúra SID.

Frankfurt získal z Lipska stredopoliara Ilsankera

Nemecký futbalový prvoligista Eintracht Frankfurt získal z konkurenčného Lipska stredopoliara Stefana Ilsankera. Tridsaťročný Rakúšan sa dohodol na zmluve do 30. júna 2022. Prestupovú čiastku nezverejnili.

„Stefan prinesie do tímu skúsenosti, je hráč, ktorý nám dokáže okamžite pomôcť a poskytne nám viac taktických možností,“ citovala agentúra SID športového riaditeľa Eintrachtu Frediho Bobiča.