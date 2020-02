TASR

Florez víťazom 5. etapy Vuelty San Juan, na čele Evenepoel

Kolumbijský cyklista Miguel Eduardo Florez sa stal víťazom 5. etapy pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Alto Colorado 1. februára (TASR) - Kolumbijský cyklista Miguel Eduardo Florez sa stal víťazom 5. etapy pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne. Dvadsaťtriročný jazdec tímu Androni Giocattoli-Sidermec predviedol v 175 km dlhej kráľovskej horskej etape z Caucete do Alto Colorado výborný finiš, keď tesne pred vrcholom predviedol skvelé zrýchlenie a dosiahol zatiaľ najväčší triumf vo svojej kariére.

S dvojsekundovým odstupom za ním finišovali Španiel Oscar Sevilla (Team Medellin) a Brandom McNulty z USA (UAE Team Emirates). Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil 40. miesto, za víťazom zaostal o 7 minút a 13 sekúnd.

Sagan pracoval pre kolegu

V najťažšej etape celého podujatia čakalo pretekárov dlhé cieľové stúpanie vo vysokej nadmorskej výške, v ktorom ukázal najviac síl Florez. Na piatej pozícii finišoval belgický mladík Remco Evenepoel, jazdec stajne Deceuninck-QuickStep dokázal po rozdelení pelotónu zmazať stratu na vedúcu skupinu a udržal si post lídra priebežnej klasifikácie.

„Bol som veľmi nahnevaný, keď sa pelotón rozdelil. Taký je však život. Veľmi dlho mi pomáhal môj tím, ale napokon som musel medzeru zlikvidovať sám. Našťastie som bol dosť silný. Spolu so Sevillom sme si pomohli, aby sme udržali stupne víťazov. Unavil som sa pri tejto naháňačke, ale stále mám dres pre lídra celkového poradia. Bol to zlý moment, ale napokon to dopadlo dobre. Musím byť spokojný,“ povedal Evenepoel pre portál cyclingnews.com.

Sagan pracoval pre talianskeho kolegu Mattea Fabbra a nezapojil sa do boja o etapový triumf. V celkovom poradí je na 51. pozícii (+12:37 min).