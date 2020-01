TASR

SBL: Hráčom mesiaca január Miles Bowman z Komárna

Ocenenie pre najlepšieho hráča za mesiac január si v SBL vyslúžil 26-ročný americký krídelník Miles Bowman ml. z Komárna.

Hráč Komárna Miles Bowman jr. (vľavo) a hráč Prievidze Grant Sitton — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 31. januára (TASR) - Ocenenie pre najlepšieho hráča za mesiac január si v Slovenskej basketbalovej lige (SBL) vyslúžil 26-ročný americký krídelník Miles Bowman ml. z MBK Rieker COM-Therm Komárno.

„Obuvníci" ožili na začiatku nového kalendárneho roka, po nevýrazných výsledkoch sa im podarilo zvíťaziť v troch prípadoch a dostať sa tak z dna tabuľky. Významný podiel mal na tom Bowman, ktorý v priemere dosahoval v januárových zápasoch 22,2 bodu, 14,8 doskoku, 1,5 asistencie a 1,0 bloku.

Hráč Komárna sa stal najlepším zahraničným basketbalistom 25. a 26. kola, v rovnakých kolách sa taktiež dostal do ideálnej päťky. Američan je aktuálne ligový líder v bodoch, doskokoch a v užitočnosti.

„Je to úžasné. Chcel by som najskôr poďakovať Bohu za túto možnosť. Vďaka patrí aj mojim spoluhráčom a trénerovi, bez nich by som sa nestal hráčom mesiaca. Je to veľká pocta zaradiť sa do skupinky hráčov, ktorí sa už stali hráčmi mesiaca. Som šťastný a nadšený. Chcel by som poďakovať vedeniu súťaže za ocenenie. Táto súťaž je plná skvelých hráčov, preto je to pocta. Ďakujem SBL a fanúšikom,“ vyjadril sa Bowman ml pre web basketliga.sk.