Videli ste už niečo krajšie? Dve sestry každé ráno čakajú neďaleko domu na školský autobus. Na tom by však ešte nebolo nič špeciálne. Čo robí tento moment krásny, je fakt, že ich odprevádza aj ich verný štvornohý kamarát. Ten každé ráno ide so svojimi malými majiteľkami na miesto, kde ich vyzdvihne školský autobus. Až potom, keď vidí, že už sú usadené v bezpečí autobusu smerujúceho do školy, sa psík otočí a vráti domov.