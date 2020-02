Dominika Pacigová

V škôlke sa chlapec zaľúbil do spolužiačky. O 30 rokov a po tragédii, ktorá ho postihla, sa mu akoby zázrakom vrátila do života

Ich príbeh je neuveriteľný. Keď sa stretli po 30 rokoch, zistili, že boli spolužiakmi v materskej škole. Zaľúbili sa do seba a v dnešných dňoch tvoria rodinu.

Na snímke sú ich fotky z detstva a dnešní manželia. — Foto: Instagram - amy_pounders

ORLANDO 1. februára - Mladík sa mal v roku 2012 ženiť, no zabili mu snúbenicu. V tom momente sa mu obrátil život na ruby. Nedokázal si predstaviť život s inou ženou a rozhodol sa, že sa presťahuje do amerického Orlanda. Mama ho s odstupom času začala presviedčať, aby sa nevzdával. Justin Pounders sa po istom čase prihlásil na zoznamku, kde narazil na Amy. Toto ženské meno si zamiloval v čase, keď navštevoval materskú školu, pretože sa zaľúbil do dievčaťa s menom Amy. Začali si písať, neskôr sa aj stretli a Justin zistil, že ide o dievča, do ktorého sa zaľúbil ešte v materskej škole. Tento príbeh má aj rozprávkový koniec, pretože si povedali svoje áno a v dnešných dňoch majú dve deti, uvádza portál The Epoch Times.

Láska z materskej školy

Keď Justinovi zabili snúbenicu, bol úplne na dne. Nič ho netešilo a presťahoval sa do Orlanda. Po niekoľkých rozhovoroch s mamou sa neskôr prihlásil na zoznamku. Upútala ho fotka ženy, ktorá sa volala Amy. „Vyžarovala z nej energia. Nedokážem to vysvetliť, ale vedel som, že ju musím spoznať,“ povedal mladík pre People Magazine.

Po istom čase sa dohodli na spoločnom stretnutí. Justin sa jej priznal, že ešte v materskej škole sa zaľúbil do dievčaťa, ktoré sa volalo Amy. „No, nie som to ja, takže nechcem o nej počuť,“ žartovala Amy, keď jej oznámil túto novinku.

Našli spoločné fotografie

Neskôr si Amy všimla jazvu nad jeho okom. Zaujímalo ju, čo a kedy sa mu stalo. Prezradil jej, že to bolo ešte v materskej škole. Práve vtedy zistili, že boli spolužiakmi a navštevovali tú istú školu.

Keď požiadali rodičov, aby im ukázali fotky z materskej školy, boli šokovaní. „Justinova mama našla fotografiu, na ktorej sme boli obaja. V tom momente som začala plakať, pretože ja som bola tou Amy, ktorú Justin miloval,“ uviedla Amy.

Na snímke je Justin a Amy. Foto: Instagram - amy_pounders

Majú dvoch synov

Zamilovaný pár si povedal svoje áno v novembri v roku 2016. Justin si myslí, že práve jeho zavraždená snúbenica je jeho strážnym anjelom a ona ho priviedla k Amy po 30 rokoch.

V roku 2018 sa manželom narodil syn Conrad. O rok neskôr vítali ďalšieho chlapca. „Conrad je nesmierne šťastný, že je tvojím bratom a najlepším kamarátom. Milujeme vás viac než čokoľvek na svete. Ďakujeme, že ste súčasťou našej rodiny a napĺňate naše srdcia láskou,“ napísala mamička na sociálnej sieti.